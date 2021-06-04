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Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kuş Yuvalarını Boyadı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Engelli Birimi, Girne Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, kuş yuvası boyama etkinliği gerçekleştirdi.

04 Haziran 2021 Cuma 15:29
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Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kuş Yuvalarını Boyadı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, farkındalık yaratmak amacıyla Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle birlikte kuş yuvalarının boyandığı etkinlikte çocuklar hem eğlenceli hem de eğitici saatler geçirdi. 
Girne Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Özlem Dağlı Gökbulut, merkezi ziyaret eden ve buradaki etkinlikte çocuklarla ilgilenen Girne Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür etti.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, özel gereksinimli bireylerin ve çocukların kendisinde özel bir yeri olduğunu söyleyerek, merkezle her zaman diyalog halinde olduğunu dile getirdi.   
Güngördü, toplumsal yaşamda, eğitimde ve hayatın her alanında dezavantajlı kesimlerin desteklenmesi ve eşit imkanlardan yararlanmasının hakları olduğunu hatırlattı. Güngördü, insanı, hayvanı ve doğayı seven, çevreye saygılı çocuklar yetiştirmenin önemine işaret etti.

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:43
Anahtar Kelimeler:
Nidai Güngördü
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