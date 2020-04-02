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Girne Belediye Başkanı Güngördü ve Zabıta Ekipleri Marketleri Denetledi

Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği; market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol etmek amacıyla dün Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve zabıta ekipleri bölgede yer alan işletmeleri denetledi.

02 Nisan 2020 Perşembe 15:47
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Girne Belediye Başkanı Güngördü ve Zabıta Ekipleri Marketleri Denetledi

Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde gıda satışlarının devam ettiği; market, kasap ve fırınlara yönelik alınması gereken tedbirleri yerinde kontrol etmek amacıyla dün Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve zabıta ekipleri bölgede yer alan işletmeleri denetledi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güngördü;

" Bu zorlu süreçte doğal olarak insanların gıda ve hijyen maddelerle ilgili temel ihtiyaçlarını karşılamak için marketlerde yoğun olarak alışveriş yaptıkları görülmektedir. Bu sebeple marketlerinde sağlık koşullarına uyması gerekmektedir. Belediye'nin sağlık birimleri marketlerde satılan gıda maddelerini ve hijyen koşullarının uygun olup olmadığını denetlemektedir. Bunun yanında son zamanlarda marketlerdeki yoğunlukta dikkate alınarak insanların belli aralıklarla ve belli sayıda market içine alınması için birçok kez uyarı yaptık. Market önlerinde mutlaka hijyen koşullarına uygun eldiven ve maske dağıtılması, dezenfekte ilaçlarla ellerimizi dezenfekte edilmesi konusunda'da yine birçok market sahibi ile görüşerek bu konuda gereken kurallara uymaları gerektiğni belirttik"dedi.

Market işletmecilerini ve mağaza sorumluları ikaz ettik.

Güngördü;" Alışveriş için gelen vatandaşların dışarıda beklerken sosyal mesafe kurallarına uygun olarak beklemeleri konusunda'da yapılan ikazlar neticesinde dün ben ve belediye zabıta birimleri öğlenden sonra özellikle marketlerin akşam 20:00'den sonra kapalı olacağını da düşünerek,en doğudan en batıya bütün marketleri dolaştık. Dolaştığımız zaman dilimi içerisinde 5 ile 8 arasında hemen hemen bütün marketlerin kurallara uyduğunu, hijyen konularına uygun eldiven dağıtıldığını, içeri girenlerin ellerini temizlemeleri için görevliler tarafından dezenfekte ilaç verdiklerini gördük. Bazı aksaklıkların giderilmesi hususunda Market işletmecilerini ve mağaza sorumluları ikaz ettik. Müşterilerin, bir- bir buçuk metre mesafeyle beklemelerini kendi sağlıkları açısından önemli olacağını düşündüğümüz için bu konuda vatandaşları uygun bir dille uyardık.

Zorunlu olmadığı sürece evlerimizden çıkmayalım, evde kalalım ,sağlıklı kalalım..

Denetimler devam edecek, herkesin mutlaka ve mutlaka bu koşullara uyması gerekir. Bu toplum sağlığı için çok önemlidir. Bu virüs belasından en yakın zamanda kurtulmanın yolu gerçekten bu kurallara uymakla geçecek. Zorunlu olmadığı sürece evlerimizden çıkmayalım, evde kalalım ,sağlıklı kalalım. 10-15 gün daha sabırlı olursak ben İnanırım ki,toplum olarak en iyi şekilde bunu da atlatacağız.Kurallara uyan herkese teşekkür ederim .

Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiMarketlerNisai GüngördüDenetleme
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Kervansaraydan 2020-04-02 16:21:32

Her fırsatta uyarınızı yaptınız ama Sayın başkan,Karaoğlanoğlu'ndaki mami malti ismindeki market bu kurallara uymuyor..İşin ciddiyetini hala anlamamışlar belli ki..Zabitaları gönderip gerek ceza gerekse kapatma ne gerekirse yapınız lütfen..

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ZABITA 2020-04-02 17:20:44 @Kervansaraydan

3 GÜN ÖNCE GEREKEN DENETİM YAPILDI.. 1 GÜN SÜREYLE KAPATILDI....

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ZABITA 2020-04-02 17:19:51 @Kervansaraydan

3 GÜN ÖNCE GEREKEN DENETİM YAPILDI.. 1 GÜN SÜREYLE KAPATILDI..

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