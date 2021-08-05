Girne Belediye Başkanı topu Şehirciliğe attı

Konuyla ilgili Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Kanal SİM'e açıklama yaptı.

“Girne İmar Planı’nda yeni devlet hastanesi yapımı için ayrılan arazi, kesinleşen metinde ise İmar Planı’ndan kaldırıldı. Asker aileleri kooperatif kurarak bu araziyi konut yapımı için Devlet Emlak Dairesi’nden kiraladı. Proje, Şehircilik, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nden ve diğer kurumlardan onay alarak Girne Belediyesi’ne geldiği…”

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Girne İmar Planı’nda yeni devlet hastanesi yapımı için ayrılan arazinin, planın taslağında hastane alanı olarak aktarıldığını, kesinleşen metinde ise devletin Girne Amerikan Üniversitesi’ne ait hastane inşaatını alacağı için, İmar Planı’ndan kaldırıldığını söyledi.

Girne İmar Planı’nda Yeni Devlet Hastanesi yapımı için ayrılan araziye, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatılması konusunda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kanal Sim’e açıklamalarda bulundu. Güngördü, 2018 yılının Şubat ayında geçen Girne-Çatalköy İmar Planı içinde iki alanın hastane yapım alanı olarak belirtildiğini söyledi. 105 konutun yapılacağı alanın 1974 yılından beridir askeri alan olduğunu, sonrasında da bu arazinin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredildiğini vurguladı.

“Devlet Emlak Dairesi’nden kiraladılar”

Asker ailelerinin ilerleyen zamanlarda bir kooperatif kurarak bu araziyi konut yapımı için Devlet Emlak Dairesi’nden kiraladığını söyleyen Güngördü, projenin Şehircilik’ten, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nden ve diğer kurumlardan onay alarak Girne Belediyesi’ne geldiğini vurguladı. Yetkili yerlerden vizelenmemiş hiçbir dosyanın Belediye kayıtlarına giremeyeceğini de vurgulayan Güngördü, hastane yapımı için ayrılan yerin Atış Alanı’nın yanında bir alan olduğunu söyledi.

“İmar planı geçmeden önce, gerekli başvuruları yapmış olabilirler”

Projelerin, planlamalarının yapılmadan önce İmar Planlarına uygunluk bakımından Şehircilik’ten görüş alınmasının gerekliliğini de belirten Güngördü, “Bir projenin yapılmadan önce ‘İmar Planı’na uygun mu, değil mi?’ diye bakılması ve değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Girne-Çatalköy İmar Planı’nı geçirdiklerini ve bozulmaması için de ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Güngördü, İmar Planı’nda hastane yapımı için önerilen bölgeyi kiralayan şirket olan Güven Yapı Kooperatifi’in imar planı geçmeden önce, gerekli başvuruları yapmış olabileceğine de vurgu yaptı.

Kaynak : Yenidüzen