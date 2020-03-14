Girne Belediye Meclisi bu sabah acil olarak toplandı..

Belediye Başkanı Nidai Güngördü başkanlığında olağanüstü toplanan Girne Belediye Meclisi, Bakanlar Kurulu’nun dün akşam ki toplantısında alınan kararların Girne Kentine ve Belediye’ye yansımasına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

Buna göre özellikle cenaze, çöp toplama, ilaçlama, su işleri ve zabıta hizmetleri, devamlılığı açısından aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

1- Yeni ve Eski Hizmet Binalarındakı vezneler hafta içi hergün saat 09:30- 13:00 arası açık olacaktır.

2- Baldöken Otopark’ında vezne hafta içi hergün 09:30- 13:00 arası açık olacaktır.

3- Köylerdeki ödeme merkezlerindeki vezneler, Çarşamba günü 09:30-13:00 arası açık olacaktır.

4- Acil telefon numaralarımız:

A) CENAZE İŞLERİ İÇİN – 0533 840 52 20

B) ZABITA İŞLERİ – 0533 868 28 57- 0548 882 21 20

C) SU İŞLERİ – Arızalar için: 0542 882 11 18 Kontür Yükleme işlemleri için :

0548 838 88 10

D) DİĞER ACİL İŞLER İÇİN: ALO 185 Not: Girne Sınırları Dahilinde

Vatandaş Girne Belediyesi’ni acil durumlarda şu telefon numaralarından arayabilecek: Bayındırlık ve İmar 0548 881 21 14, Temizlik İşleri 0533 860 59 73 – 0533 825 01 04, Kanalizasyon işleri 0533 870 20 17/ 0533 846 20 17