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Girne Belediyesi, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü Nedeniyle Çevrim İçi Seminer Düzenliyor

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle çevrim içi seminer düzenleniyor.

18 Kasım 2021 Perşembe 10:28
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Girne Belediyesi, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü Nedeniyle Çevrim İçi Seminer Düzenliyor
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Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle çevrim içi seminer düzenleniyor.

Belediyenin açıklamasına göre, seminer, cumartesi günü saat 11.00'de Zoom platformu üzerinden yapılacak.

Seminerde, Çocuk İstismarı Soruşturma Uzmanı Gülhan Gündüz tarafından başta, eğitimci, polis ve uzmanlara yönelik; "Çocuk Haklarından Doğan Çocuk Koruma", Yrd. Doç. Dr. Psikolog Damla Alkan tarafından, "Çocuğa Yönelik Fiziksel ve Duygusal Şiddet", Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Av. Deniz Düzgün tarafından "Çocuk Hakları ve Hukuki Boyutları" konu başlıklarında bilgi paylaşımları yapılacak. 

Katılımcılara katılım sertifikası da verilecek olan seminerin Zoom platformu giriş bilgileri şu şekilde: 

“Link: https://us02web.zoom.us/j/5808112526?pwd=Tll4K09XalZ4NDBPY0Zxd1BFaEFTdz09 ID: 580 811 25 26 Passcode: 481826 Bilgi ve kayıt için tel no: 0533 879 95 95”

Açıklamada, ayrıca, Girne'de 9 Mart 2018 tarihinde faaliyete başlayan, bugüne kadar 16'sı çocuk, 18'i ergen, 115 kişiye bireysel danışmanlık,  14 aileye çift terapisi,  4 şiddet mağdurunun başvuru yaparak yararlandığı Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin danışmanlık hizmeti ve terapi hizmetleri yanında halka birçok konuda ücretsiz eğitimler düzenlediği de belirletilerek, önemli konularda uzmanların vereceği eğitimlere katılımın teşvik edilmesinin önemine dikkat çekildi.

GİRNE BELEDİYESİ, 20 KASIM ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDENİYLE ÇEVRİM İÇİ SEMİNER DÜZENLİYOR

Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi20 Kasım Çocuk Hakları
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