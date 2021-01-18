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GİRNE BELEDİYESİ, 436 İŞYERİNİ DENETLEDİ

Girne Belediyesi, Sağlık ve Zabıta Şube Ekipleri, 436 işyerini denetleyerek, genel Covid-19 önlemlerine uygunluğunu kontrol etti.

18 Ocak 2021 Pazartesi 12:58
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GİRNE BELEDİYESİ, 436 İŞYERİNİ DENETLEDİ

Girne Belediyesi, Sağlık ve Zabıta Şube Ekipleri, 436 işyerini denetleyerek, genel Covid-19 önlemlerine uygunluğunu kontrol etti.
Girne Belediyesi Sağlık Bölümünden alınan bilgiye göre, gıda işletmeleriyle ilgili 01-15 Ocak arasında yapılan denetimlerde, işletme izni, sağlık karnesi, genel hijyen ve Covid-19 önlemleri konularında kontroller yapıldı, eksikliklerinden dolayı 4 işyeri kapatılarak faaliyetleri durduruldu.
Eksiklerinden dolayı kapatılan Shooters Coffee, Manipeni Restaurant ve Enn Biber Restaurant, eksiklerini giderdiğinden faaliyetlerine yeniden izin verildi. Yine eksikler tespit edilen Jashan Restaurant’ın faaliyetine halen izin verilmedi.
Tüketimi uygun bulunmayan gıdalar tespit edilen 7 gıda işletmesinden çeşitli miktarlarda sebze-meyve, süt ürünleri, sandwich vb. gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.
Güngördü, halkı, tedbir olarak yapılan tüm uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için özellikle, kalabalık mekanlarda masalar, sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uymaları gerektiğine işaret ederek, “Pandemi nedeniyle Belediye olarak hayata geçirdiğimiz birçok önlem ve uygulama ile halkımızın sağlığını korumak adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle tüm esnafımızı, gerekli önlemleri alması, özellikle maske ve hijyen konusunda kurallara uyulması için işbirliğine davet eder, tüm halkımıza sağlıklı günler dileklerimle saygılarımı sunarım” dedi.

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