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GİRNE BELEDİYESİ, AÇIK İŞ YERLERİNİ DENETLİYOR

Girne Belediyesi, tam kapanma süreci boyunca açık olan iş yerlerinin Covid-19 önlemleri ile ilgili denetimlerine devam ediyor.

12 Şubat 2021 Cuma 15:31
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GİRNE BELEDİYESİ, AÇIK İŞ YERLERİNİ DENETLİYOR

Girne Belediyesi, tam kapanma süreci boyunca açık olan iş yerlerinin Covid-19 önlemleri ile ilgili denetimlerine devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ve zabıta şube ekipleri 03-11 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde, genel hijyen ve Covid-19 önlemleri konularında kontroller yaptı.

554 işletme denetlendi, gerekli önlemleri uygulamayan 1 iş yeri kapatıldı. Denetimler sonucu 3 markette sağlığa uygun olmadığı tespit edilen çeşitli gıdalara el konuldu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Covid-19 mutasyonlu virüsünün ülkemizde tespit edilmiş olması; Covid önlemlerine çok sıkı şekilde uymamız gerektiğini gösteriyor. Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımızı bizler de yoğunlaştırdık” dedi.

Halkı tüm uyarıları dikkate almaya, ellerini sık sık yıkamaya, maskelerini ağız ve burnu kapatacak şekilde doğru ve devamlı şekilde kullanmaya, kapalı alanlarda 15 dakikadan fazla süre kalmamaya çağıran Güngördü, market alışverişlerine ev halkını temsilen sadece bir kişinin gitmesi, market alışverişini en kısa sürede tamamlamaya özen göstermesi ve mesafe kurallarına uyum gösterilmesi uyarısında bulundu.

Güngördü, halka çağrı yaparak “Lütfen evimizde kalalım ve hem kendimizi hem de tüm sevdiklerimizi salgından koruyalım” dedi.

Son Güncelleme: 12.02.2021 16:39
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