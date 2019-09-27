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Girne Belediyesi Asbaşkanı Onurlu, Hücumbot Komutanı Deniz Binbaşı Serkan Doğan’ı Kabul Etti

27 Eylül 2019 Cuma 16:37
Girne Belediyesi Asbaşkanı Onurlu, Hücumbot Komutanı Deniz Binbaşı Serkan Doğan’ı Kabul Etti

27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Girne Limanı’na gelen TCG Zıpkın Hücumbotu Komutanı Deniz Binbaşı Serkan Doğan ve beraberindeki heyet Girne Belediyesi’ni ziyaret etti. 

Girne Belediyesi Asbaşkanı Hakan Onurlu ziyarette yaptığı konuşmada, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli komutanları Girne’de görmekten mutlu olduğunu belirtti. 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre,  Asbaşkan Onurlu, ziyaret anısına plaket takdim ederken, Deniz Binbaşı Serkan Doğan ise Güngördü’ye geminin fotoğraf ve şapkasını hediye etti.

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Girne Belediyesi
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Vatandaş 2019-09-27 19:57:31

Ne adamları asbaşkan yaparlar be gardaş..Adamın ağzı diline dili ağzına uymaz al sana Girne belediyesinin asbaşkanı! Gerçekten komedi..

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Belediyeci 2019-09-27 19:59:55

Karaoğlanoğlundaki Kaya otelin fazla kat hikayesinin içinde bu da vardı..Oyunları başkanıyla beraber iyi oynar..

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