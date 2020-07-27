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Girne Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Püsküllü bölgesinde Malazgirt Sokak ve Cuma Cemiloğlu Sokak, Doğanköy’de Zeytinli Sokak, Bağ Sokak ve Narlı Sokak, Beylerbeyi’nde Çiçekli Bayır Sokak’ta asfalt serim ve yamalama çalışmaları tamamlandı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:23
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Girne Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Püsküllü bölgesinde Malazgirt Sokak ve Cuma Cemiloğlu Sokak, Doğanköy’de Zeytinli Sokak, Bağ Sokak ve Narlı Sokak, Beylerbeyi’nde Çiçekli Bayır Sokak’ta asfalt serim ve yamalama çalışmaları tamamlandı.

Asfaltlama çalışmalarında yaklaşık olarak 1100 ton asfalt döküldü.

Açıklamada, Bayramdan sonra kentin çeşitli yerlerinde asfaltlama çalışmalarının devam edeceği kaydedildi. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada,  kentin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için kentte çalışmaların sürdüğünü, kentin ihtiyaç duyulan bütün cadde ve sokaklarında, asfalt serim işlerini sürdürdüklerini belirtti. 

Salih Köroğlu Consturuction tarafından yürütülen çalışmaların bayramdan sonra da süreceğini kaydeden Güngördü, Marmaris Sokak, Şair Nedim Sokak, İslambey Sokak ve Özdemir Özocak sokaklarında da asfalt serim işlerinin bayramdan sonra devem edeceğini kaydetti.

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Girne Belediyesi
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