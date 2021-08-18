Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Sarhoş adam çocukları dövdü
Sarhoş adam çocukları dövdü
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Park halindeki araçtan cüzdan çaldılar
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı
Kablo hırsızı teminatla serbest kaldı

Girne Belediyesi Asya Bebek için stant kurdu

Girne Belediyesi, bugün Girne Açık Pazar’da SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisi yararına stant kurarak, satış yaptı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:39
12 Okunma
Girne Belediyesi Asya Bebek için stant kurdu

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, stanttaki satışların tüm geliri Asya bebek için bağışlanacak.

Stantta, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de satış yaparak, bağış topladı.

Nidai Güngördü, Asya bebek yararına gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde kendilerinin de yer alacağını belirterek, halkın tüm kesimlerini bu tür konularda duyarlı olmaya davet etti.

Güngördü, satışlardan elde edilecek gelirin tamamını bağışlayacaklarını ve imkânlar dâhilinde gerekli tüm yardımları yapacaklarını kaydetti.

Tüm operatörlerden “Asya” yazıp 6474’e göndererek, Asya bebek için 20 TL bağışta bulunulabilir.  Asya bebek için bağış yapılabilecek hesap numaraları ise şöyle:

“Hesap adı: Asya Polatli

Şube Adı: Gönyeli / K.K.T.C

Türkiye İş Bankası TL hesabı                                    

Hesap No / IBAN: 6804-0147569                

TR07 0006 4000 0016 8040 1475 69

İş Bankası EURO hesabı

Swiftcode- ISBKTRISXXX

Hesap No / IBAN: 6804-0177619

TR24 0006 4000 0026 8040 1776 19

İş Bankası USD hesabı

Swiftcode- ISBKTRISXXX

Hesap No / IBAN: 6804-0177604

TR41 0006 4000 0026 8040 1776 04

İş Bankası STG hesabı

Swiftcode- ISBKTRISXXX

Hesap No / IBAN 6804-0177623

TR13 0006 4000 0026 8040 1776 23”

Son Güncelleme: 18.08.2021 16:49
Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiAsya BebekYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye’deki Vakıflarla birlikte önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum”
"Türkiye’deki Vakıflarla birlikte önemli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum”
Yarın “Caretta Caretta Şenliği” Düzenlenecek
Yarın “Caretta Caretta Şenliği” Düzenlenecek
Tatar: Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü'nün Çanakkale Destanıdır
Tatar: Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türkü'nün Çanakkale Destanıdır
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim