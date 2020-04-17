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Girne Belediyesi Çalışanlarına Covid-19 Testi Yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle sürekli aktif olarak çalışan ve çeşitli hizmetleri sürdüren Girne Belediyesi'nin 32 personeline Covid-19 testi yapıldı.

17 Nisan 2020 Cuma 17:58
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Girne Belediyesi Çalışanlarına Covid-19 Testi Yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle sürekli aktif olarak çalışan ve çeşitli hizmetleri sürdüren Girne  Belediyesi'nin 32 personeline Covid-19 testi yapıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada; özellikle vatandaşla birebir zeytin masada muhattap olan kendisine ve personeline, zabıta birimlerine, veznelerdeki tüm personele, ayrıca gıda dağıtımında görevli bulunan ve halk ile direk temas halinde bulunan bütün çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı ve Girne Akçiçek Hastanesi aracılığı ile kendi istekleri doğrultusunda  test yaptırdıklarını kaydetti.

YAPILAN BÜTÜN SONUÇLAR NEGATİF ÇIKMIŞTIR

Güngördü; "Yapılan bütün sonuçlar negatif çıkmıştır,yani herhangi bir personelimizin bu konuda bugün için herhangi bir sağlık sorunu yoktur. Bunu da halkımızla paylaşmak istedik "dedi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGirne BelediyesiCovid-19Girne Belediyesi Çalışanları
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