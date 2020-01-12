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Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlık seçimi dün yapıldı

12 Ocak 2020 Pazar 10:41
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlık seçimi dün yapıldı

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlık seçimi dün yapıldı.

Girne Belediyesi’nin kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocuklardan oluşan Çocuk Meclisi, yaptığı seçimle, Başkanlığa Hasan Cafer İlkokulu'ndan Zehra Bilge Bayram’ı seçti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte, ilk olarak, başkan adayları kürsüye çıkarak konuşmalar yaptı. Ardından seçimde, Girne Belediyesi Çocuk Meclis Başkanı’nın yanında Meclis Başkan Yardımcısı da seçildi ve Yardımcı Oğuz Veli Ortaokulu'ndan Aleyna Besimler oldu.

Seçimde eşit oy alan Doğa Koleji'nden Emir Aslantaş, 23 Nisan İlkokulu'ndan Alya Aker, 19 Mayıs TMK'dan Eylül Su Gündoğdu, Oğuz Veli Ortaokulu'ndan Yekta Aşut ise dönüşümlü Başkan Yardımcılığı yaparak Yönetim Kurulu'nda yer alacaklar.

Toplantıda, ayrıca, çocuk meclis üyelerinin komitelere kayıtları da yapıldı.
 

GÜNGÖRDÜ: “KENTTE YAŞAYAN HERKES SÖZ SAHİBİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptığı konuşmada, kent yönetiminde herkesin söz hakkı olması gerektiğine inanan bir belediye olarak, 2004’te göreve gelir gelmez, iki kent kurultayı yaptıklarını anımsatarak, kentte yaşayan 7’den 70’e herkesin şehirde söz hakkı olduğuna inandıklarını vurguladı.
 

Bu düşünceden hareketle, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde, Girne’de bir çocuk meclisi kurulması yönünde karar aldıklarını kaydeden Güngördü, bu kapsamda geçtiğimiz Salı günü Girne Belediyesi Çocuk Meclisini oluşturarak, yönetim kurulu üyelerinin belirlendiğini anlattı.
 

Bugün Girne Belediyesi Çocuk Meclisinin, 15 aday arasından başkan ve başkan yardımcılarını belirlemek amacıyla sandık başına geldiğini kaydeden Güngördü, başkan ve yardımcılarının , yönetim kurulu ve komitelerle birlikte en kısa zamanda çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

“YÖNETİME ÇOCUKLARIN DA KATILMASI ÖNEMLİ”
 

Atılan bu adımın Kıbrıs Türk halkı için, demokrasi açısından, ortak akıl ve şehre yapılacak kaktılar açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Güngördü, bunun ayrıca, çocukların şehirde söz sahibi olmaları, özgüven kazanmaları, demokrasi anlayışlarını geliştirmeleri ve geleceğin yöneticileri olacakları konusunda bilinç kazanmaları açısından çok önemli olduğunu vurguladı.
 

Girne Belediyesi Çocuk Meclisinin hayata geçmesine katkı koyan belediye meclis üyelerine komisyon üyelerine ve çocukları bu konuda yüreklendiren aile ve öğretmenlere teşekkür eden Güngördü, yerinden yönetimlerde, yönetime çocukların da katılmasıyla güzel şeylerin ortaya çıkacağına inanç belirtti.

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