Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlık Seçimi Gerçekleştirildi

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi bugün başkanını seçti. Girne Belediyesi’nin, kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocuklardan oluşan Çocuk Meclisi, Yapılan seçim sonucunda, Girne Belediyesi Çocuk Meclis Başkanı Hasan Cafer İlkokulu'ndan Zehra Bilge Bayram oldu.



Girne Belediyesi’nin, kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocuklardan oluşan Çocuk Meclisi, 7 Ocak 2020’de Yönetim Kurulu seçiminin ardından bugün de, Meclis Başkanını seçti.

Girne Bölgesinden farklı okullardan , 9-15 yaş arası 15 adayın yarıştığı seçim renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, başkan adayları kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı,

Başkan adayları, bu göreve neden talip olduklarını ve göreve seçilmeleri halinde, kent için neler yapmak istediklerini Girne Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerine anlatarak, oy istedi..

Daha sonra, çocuk meclis üyeleri, sandıkta oylarını kullanarak, ilk Girne Belediyesi Çocuk Meclis Başkanı ve yardımcılarını belirledi.

Toplantıda, ayrıca, çocuk meclis üyelerinin komitelere kayıtları da yapıldı.

Seçimin sonucunda, Girne Belediyesi Çocuk Meclis Başkanı Hasan Cafer İlkokulu'ndan Zehra Bilge Bayram olurken, Meclis Başkan Yardımcısı Oğuz Veli Ortaokulu'ndan Aleyna Besimler oldu.

Eşit oy alan Doğa Koleji'nden Emir Aslantaş, 23 Nisan İlkokulu'ndan Alya Aker, 19 Mayıs TMK'dan Eylül Su Gündoğdu, Oğuz Veli Ortaokulu'ndan Yekta Aşut ise dönüşümlü Başkan Yardımcılığı yaparak Yönetim Kurulu'nda yer alacaklar.





GÜNGÖRDÜ: “KENTTE YAŞAYAN HERKES SÖZ SAHİBİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kent yönetiminde herkesin söz hakkı olması gerektiğine inanan bir belediye olarak, 2004’te göreve gelir gelmez, iki kent kurultayı yaptıklarını anımsatarak, kentte yaşayan 7’den 70’e herkesin şehirde söz hakkı olduğuna inandıklarını vurguladı.

Bu düşünceden hareketle, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde, Girne’de bir çocuk meclisi kurulması yönünde karar aldıklarını kaydeden Güngördü, bu kapsamda geçtiğimiz Salı günü Girne belediyesi Çocuk Meclisini oluşturarak, yönetim kurulu üyelerinin belirlendiğini anlattı..

Bugün Girne Belelediyesi Çocuk Meclisinin, 15 aday arasından başkan ve başkan yardımcılarını belirlemek amacıyla sandık başına geldiğini kaydeden Güngördü, başkan ve yardımcılarının , yönetim kurulu ve komitelerle birlikte en kısa zamanda çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

“YÖNETİME ÇOCUKLARIN DA KATILMASI ÖNEMLİ”



Atılan bu adımın Kıbrıs Türk halkı için, demokrasi açısından , ortak akıl ve şehire yapılacak kaktılar açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Güngördü, bunun ayrıca, çocukların şehirde söz sahibi olmaları, özgüven kazanmaları, demokrasi anlayışlarını geliştirmeleri ve geleceğin yöneticileri olacakları konusunda bilinç kazanmaları açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Girne Belediyesi Çocuk meclisinin hayata geçmesine katkı koyan belediye meclis üyelerine komisyon üyelerine ve çocukları bu konuda yüreklendiren aile ve öğretmenlere teşekkür eden Güngördü, yerinden yönetimlerde, yönetime çocukların da katılmasıyla güzel şeylerin ortaya çıkacağına inanç belirtti.