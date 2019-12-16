Girne Belediyesi Çocuk Meclisi için başvuru kabul ediyor

Girne Belediyesi, kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocukların katılımıyla cinsiyet, din, dil, ırk, kültür ayrımı gözetmeksizin tüm çocukların temsil edileceği Çocuk Meclisi kurulması için ilk adımı attı.

Çocukların kent yaşamında söz sahibi olmaları ve aktif rol almalarını sağlamak amacıyla, çağdaş kentlerde olduğu gibi Çocuk Meclisi kurmak için başlatılan ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne bağlı ilkelerle çalışması hedeflenen Çocuk Meclisi’yle ilgili, okul yönetimlerini bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Çocuk Meclisi’ne üye olmak ve kente dair katkıda bulunmak isteyen çocuklar 20 Aralık 2019 tarihine kadar, Okul Yönetimlerine, Girne Belediyesi Danışma Masası’na veya www.girnebelediyesi.com adresinden form doldurup üyelik işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Çocuk Platformu 7 Ocak’ta

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 7 Ocak 2020 Salı günü saat 10:00’da üye çocukların katılımıyla Anafartalar Lisesi’nde Çocuk Platformu toplantısı gerçekleştirileceği, çocukların konu hakkında detaylı şekilde bilgilendirilerek, çocuklardan Divan oluşturulacağı ve Çocuk Meclis Başkanlığı seçimi için çocuklara çağrıda bulunulacağı ifade edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sorumluluk bilinci olan, geleceğin yöneticileri çocuklarımızın platforma katılımı için yönlendirilmesi ve kentte alınacak kararlarda söz almalarının önemine işaret ederek, aile ve öğretmenlerin de bu çalışmaya katkı koymasını istedi.

Çocuk Meclisi’nin amacı:

Girne’de yaşayan çocukların toplumsal duyuş, düşünüş birliği sağlayan değerlerini geliştirmek; çocukların sorunlarını tespit edip, öneri sunacakları ortamlar sağlamak; Toplumsal hayatta üretim, iş, kültür, sanat vs. alanlarda söz sahibi olabilmeleri için gerekli çalışmalara öncülük etmek; Kentsel yaşama katılma ve kente ait sorunlardan yola çıkarak taleplerin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması; Çocukların projelerinin yetkili birimlere yönlendirilmesinde öncülük etmek; Çocuklarda demokrasi bilincini geliştirmek ve demokratik yaşam tarzını benimsetmek…

Çocuk Meclisi Kimlerden Oluşur?

Çocuk Platformu Toplantısına katılan çocuklar ve Girne bölgesinde yaşayan 9-15 yaş grubu tüm çocuklar Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’nin doğal üyesidir.

Çocuklar arası yapılan seçimle Çocuk Platformu’na katılan ve üyelik başvuru formu dolduran çocuklar arasından, Divan Üyeleri, Meclis Üyeleri, Yedek Meclis Üyeleri, Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcıları, Meclis Genel Kurul ve Meclis Yürütme Kurulu seçilecektir. Ayrıca, oluşturulacak alt çalışma grupları oluşturulacaktır.

Çocuk Meclisi Çalışma Sistemi:

Alt Komisyonlar (Kültür Sanat Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Çevre Komisyonu, Barış Kardeşlik Komisyonu, Spor Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu, Basın Yayın Komisyonu, Yardımlaşma Komisyonu) iki haftada bir-iki gün belediyemizin görevlendireceği uzmanlar veya rehber kişiler ile birlikte komisyon toplantıları gerçekleştirilecek, komisyonların aldığı kararlar, ayda bir kez toplanan Çocuk Meclisi Toplantısında görüşülecektir. Mecliste alınan kararlar, Çocuk Meclis Başkanı imzasıyla Girne Belediye Meclisi ve Girne Belediye Başkanı’na iletilecektir.