Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Samsung yeni telefonları S20 ve Galaxy Z Flip'i tanıttı
Samsung yeni telefonları S20 ve...
Fazla vitamin hasta edebilir
Fazla vitamin hasta edebilir
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri fidan dikti

14 Şubat 2020 Cuma 10:59
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Üyeleri fidan dikti
banner48

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, "Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Ormanı” yaratmak için, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi Park Bahçe Şubesi personeli ile birlikte fidan dikti. 
BAYRAM 
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Zehra Bilge Bayram, fidan dikim etkinliğinde bir konuşma yaparak, bugün diktikleri fidanların yarın ağaç olacağını, çocukların altında oynayacağını, kuşların yuva bulacağını söyledi. 
Çocuk Meclis toplantısında aldıkları kararın bu kadar erken zamanda hayata geçmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Bayram, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'ye "Desteğinizi arkamızda hissetmek bize güç veriyor" dedi.
GÜNGÖRDÜ 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, "Burası şehrin en güzel yeri, siz de bu şehrin güzel çocuklarısınız" diyerek konuşmasına başladı. 
Ağaç dikmek için güzel bir mevsimde olunduğunu belirten Güngördü, ağaçların ülkeye tutunabilmek için önemli olduğuna işaret etti. 
Güngördü, kendi döneminde bina yüksekliklerinin on kattan beş kata düşürüldüğünü de hatırlatarak, "Sizler özverili çalışmalarınızla Girne kentini daha iyi duruma getireceksiniz. Biz başaramadık, bizden daha öncekiler de başaramadı. En azından biz kentimizi korumaya çalışıyoruz" dedi. 
Güngördü, Çocuk Meclisi Ormanı’nın oluşmasına katkı koyan tüm çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TKP-YG Akinci’yi Aktif Olarak Destekleme Karari Aldi
TKP-YG Akinci’yi Aktif Olarak Destekleme Karari Aldi
Girne Müzesi’nde çalışmalar başladı...
Girne Müzesi’nde çalışmalar başladı...
Çiçek hastalığının bildirimi zorunlu kılındı
Çiçek hastalığının bildirimi zorunlu kılındı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim