Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...

Girne Belediyesi Çocuk Meclisi, yarın Meclis Başkanını seçiyor

16 adayın yarışacağı seçimlerde, ilk Girne Belediyesi Çocuk Meclis Başkanını belirleyeceği belirtildi

10 Ocak 2020 Cuma 18:02
Girne Belediyesi Çocuk Meclisi, yarın Meclis Başkanını seçiyor

Girne Belediyesi’nin, kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocuklardan oluşan Çocuk Meclisi, 7 Ocak 2020’de Yönetim Kurulu seçiminin ardından yarın Meclis Başkanını seçiyor. 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, 16 adayın yarışacağı seçimlerde, başkan adaylarının konuşma yapmasının ardından çocuk meclis üyelerinin, sandıkta oylarını kullanarak, ilk Girne Belediyesi Çocuk Meclis Başkanını belirleyeceği belirtildi. Ayrıca toplantıda, çocuk meclis üyelerinin komitelere kayıtlarının yapılacağı kaydedildi.

Çocuk Meclisi ve Yönetim Kurulu’nun belirlendiği Çocuk Platformu toplantısına katılan tüm meclis üyelerinin yarın gerçekleştirilecek seçimde oy kullanması gerektiğine dikkat çekilerek, tüm çocuk meclis üyelerine katılım çağrısında bulunuldu. 

Çocuk Meclis Başkanı adaylarının isimleri şöyle:

Emir Aslantaş (Doğa Koleji), Doğa Sahir (English School of Kyrenia), Erem Cem (Necat British College), Aleyna Besimler (Oğuz Veli Ortaokulu), Yekta Ergül Tümay (Oğuz Veli Ortaokulu), Alya Aker (23 Nisan İlkokulu), Ela Sarsılmaz (23 Nisan İlkokulu), Zehra Bilge Bayram (Şht. Hasan Cafer İlkokulu), İpek Geylan (Karaoğlanoğlu İlkokulu), Buse Çelik (19 Mayıs TMK), Eylül Su Gündoğdu (19 Mayıs TMK), Akasya Aylin Uskara (19 Mayıs TMK), Berfe Demir (19 Mayıs TMK), Selçuk Oday (Oğuz Veli Ortakulu).

Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy, Sarsan ve Nurgerbek’in sergilerinin açılışını yaptı
Taçoy, Sarsan ve Nurgerbek’in sergilerinin açılışını yaptı
Erdoğan, Tatar ve Özersay’ı kabul etti
Erdoğan, Tatar ve Özersay’ı kabul etti
Akıncı Taşpınar köyünü ziyaret etti
Akıncı Taşpınar köyünü ziyaret etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim