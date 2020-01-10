Girne Belediyesi Çocuk Meclisi, yarın Meclis Başkanını seçiyor

Girne Belediyesi’nin, kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocuklardan oluşan Çocuk Meclisi, 7 Ocak 2020’de Yönetim Kurulu seçiminin ardından yarın Meclis Başkanını seçiyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, 16 adayın yarışacağı seçimlerde, başkan adaylarının konuşma yapmasının ardından çocuk meclis üyelerinin, sandıkta oylarını kullanarak, ilk Girne Belediyesi Çocuk Meclis Başkanını belirleyeceği belirtildi. Ayrıca toplantıda, çocuk meclis üyelerinin komitelere kayıtlarının yapılacağı kaydedildi.

Çocuk Meclisi ve Yönetim Kurulu’nun belirlendiği Çocuk Platformu toplantısına katılan tüm meclis üyelerinin yarın gerçekleştirilecek seçimde oy kullanması gerektiğine dikkat çekilerek, tüm çocuk meclis üyelerine katılım çağrısında bulunuldu.

Çocuk Meclis Başkanı adaylarının isimleri şöyle:

Emir Aslantaş (Doğa Koleji), Doğa Sahir (English School of Kyrenia), Erem Cem (Necat British College), Aleyna Besimler (Oğuz Veli Ortaokulu), Yekta Ergül Tümay (Oğuz Veli Ortaokulu), Alya Aker (23 Nisan İlkokulu), Ela Sarsılmaz (23 Nisan İlkokulu), Zehra Bilge Bayram (Şht. Hasan Cafer İlkokulu), İpek Geylan (Karaoğlanoğlu İlkokulu), Buse Çelik (19 Mayıs TMK), Eylül Su Gündoğdu (19 Mayıs TMK), Akasya Aylin Uskara (19 Mayıs TMK), Berfe Demir (19 Mayıs TMK), Selçuk Oday (Oğuz Veli Ortakulu).