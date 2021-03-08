GİRNE BELEDİYESİ DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ ÜÇÜNCÜ YILINI KUTLUYOR

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar merkeze, 38’i erkek, 96’sı kadın olmak üzere toplam 134 kişi başvuru yaptı.

Merkeze başvuran danışanlardan 15’i çocuk (3-12 yaş aralığı), 15’i ergen (12-18 yaş aralığı), 78’i yetişkin toplamda 105 kişi bireysel danışmanlık hizmeti aldı.

24 kişi aile ve çift terapisi hizmetinden yararlandı. Bugüne kadar ise merkeze 4 şiddet mağduru başvurdu. En fazla başvuru nedeninin yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu ve ilişkili bozuklukları olduğu, bunun yanında danışanların gerek aile gerek sosyal alanda yaşadığı ilişki ve iletişim problemleriyle merkeze başvurduğu belirtildi.

Merkezde, en etkin ve kısa süreli yöntem olarak kabul edilen Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi kullanıldığı ve minimum seans sayısının 20-25 arasında olduğu kaydedildi.

Danışanların genellikle asgari ücretle geçinen ya da geliri olmayan, sosyoekonomik düzeyi düşük kişilerden oluştuğu belirtildi.

Merkeze son bir yılda 28 başvuru yapılırken, 2020 Mart ayında araya pandemi ve gerektirdiği karantina sürecinin girmesiyle, Haziran 2020’ye kadar danışmanlık hizmetine ara verildiği, ancak bu tarihten sonra sadece acil destek görmesi gereken 2’si çocuk, 2’si ergen 7’si yetişkin olmak üzere 11 kişinin aktif olarak danışmanlık hizmeti aldığına dikkat çekildi.

Online yayınlarla da faaliyetlerini sürdüren Danışma ve Destek Merkezi, kentte ve bölge okullarında, “akran zorbalığı, bağımlılıklarda farkındalık, çocuğumu istismardan nasıl koruyabilirim? Çocuğa sınır koyma ve etkili disiplin yöntemleri, yaşamda teknolojinin yeri ve etkileri” konularında seminerler düzenledi. Ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve üniversitelerle birçok çalışmada iş birliğinde bulunarak, Öznel İyi Oluş Programı ve Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz Programlarında yer aldı.

KADIOĞLU: “YALNIZ DEĞİLSİNİZ”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, üç yıldır hizmette olan Danışma ve Destek Merkezi'nin, başta kadın ve çocuklar olmak üzere, bireylerin sorunlarıyla mücadelelerine destek vermek, kadına yönelik şiddet, istismar, uyuşturucuyla mücadele, aile ve toplum içinde yaşanan sosyal ve psikolojik uyum sorunları gibi sorunları aşmak için dayanışmanın bilinciyle açıldığını ifade etti.

Kadıoğlu, merkezin birkaç ay önce eski Girne Belediyesi binasına taşınmasıyla, Sosyal Yaşam Merkezi'yle bir arada daha etkin çalışmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Sadece psikolojik destekle değil, çocuk, genç ve bireyleri geliştirip, din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin herkesin topluma uyumu ve kişisel gelişimi için çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle de desteklemek için çalıştıklarını ifade etti.

GÜNGÖRDÜ: “ZOR ZAMANLARI DAYANIŞMAYLA ATLATACAĞIZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sosyal belediyecilik anlayışıyla ülkede üç yıl önce merkezi hizmete koyarak bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bugün yaşanan pandemi süreciyle, sosyal ve ekonomik sıkıntıların artması ve eğitime ara verilmesiyle bu tür hizmetlere ihtiyacın arttığını ifade etti.

Güngördü, dezavantajlı bireyler ve ailelerin bu süreçten daha çok etkilendiğini de belirterek, gerek bireysel gerekse toplumsal zor zamanların dayanışmayla atlatılabileceğini söyledi.

Girne Belediyesi'nin hizmetlerinde önceliklerini de bu yönde düzenlediğini ifade eden Güngördü, sağlıklı ve kaliteli yaşamanın önemine dikkat çekti.

Güngördü, 3 yıldır Danışma ve Destek Merkezi çatısı altında hizmet veren personeline ve dışarıdan hizmet veren danışmanlara, merkez çatısı altında bugüne kadar gönüllü eğitim ve çalışmalarla katkı koyan kişi, kurum ve kuruluşlara, üniversitelere teşekkür etti.