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Girne Belediyesi, Girne Üniversitesi ile iş birliği yapıyor

Girne Belediyesi, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi (GÜDENMER), denizciliğin sevdirilmesi için iki çalışma yapacak.

24 Eylül 2019 Salı 16:29
Girne Belediyesi, Girne Üniversitesi ile iş birliği yapıyor

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Fatih Hüseyinoğlu ve GÜDENMER Başkanı Kaptan Enver Yetkili’yle yaptığı görüşmede, Girne Belediyesi tarafından yapımı devam eden Girne Kent Müzesi içinde, “Deniz Biyoloji” bölümünün oluşturulması için mutabakata varıldı.

Görüşmede, ayrıca Girne Antik Limanı bölgesinde “Anıtsal Gemi Çapası” konumlandırılması görüşüldü. Çapa Girne Üniversitesi Denizcilik Merkezi’nin tarafından tedarik edilecek çapa
üzerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Rauf Raif Denktaş’ın denizcilikle ilgili özdeyişleri yer alacak

(TAK)

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Son Güncelleme: 24.09.2019 16:31
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberüniversiteBelediyeGirne
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