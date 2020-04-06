Girne Belediyesi Kent Hijyeni Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor

Girne Belediyesin'den verilen bilgide; Kısmi sokağa çıkma uygulaması nedeniyle sadece yaşamsal önem arzeden noktaların verdiği hizmetlerin devam ettiği günlük hayatın içinde, toplu olarak halkın zaruri kullanımında olan noktalarda dezenfektan uygulamalarına kesintisiz devam ediliyor. Özellikle Girne Turizm Limanından gelen gemi seferlerinin ülkemize giriş noktasında yapılan dezenfeksiyon çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Kaymakamlık, Polis Genel Müdürlüğü, Devlet Kamu Hizmet Binaları ve Girne Belediyesi ana hizmet binası ve şube vezne noktaları da rutin dezenfeksiyon programı içerisinde dezenfekte edilmektedir.

Girne Beldiyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel :

Tüm Dünyada pandemi olarak ilan edilen Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla tüm kent genelinde kamusal yoğunluk noktalarında dezenfeksiyon işlemlerimiz devam etmektedir. Yapılan dezenfeksiyon; anlık bir uygulama olduğundan; zaruri haller için sokağa çıkan vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımızın da önerdiği gibi; maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu önlemlerini almaları büyük bir önem arzetmektedir. Kamu kurumları yanında, iletişim hizmetleri veren kurumlar, banka, market, kasap, gibi açık olan tüm işletmeler de; girişlerinde (el dezenfektan, eldiven vb malzeme tedariği) hijyen önlemlerini uygulaması ve vatandaşların fiziksel mesafe sınırı olan 1 metreyi aşmayacak şekilde yönlendirme sağlaması; bu kritik süreçte toplum sağlığını korumada yaşamsal önem arz etmektedir.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü :

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; bu hassas sürecin başarıyla atlatılabilmesi için halkımızın ve hizmeti zaruri olarak devam etmek durumunda olan kurumların da işbirliğinin esas olduğunu vurguladı.

Güngördü “Girne Belediyesi olarak günlük hayatın elzem hizmetlerinin aksamadan devamı için ilgili ekiplerle yoğun çalışmalara devam edilmektedir. Bakanlar Kurulu’nun bu süreç içerisinde aldığı karar doğrultusunda, ilçeler arası geçişlerin de sınırlanmasıyla zaruri durumlar harici sokağa çıkılmaması gerekmektedir, dolaşan insan sayısının azalması bulaş riskini de şüphesiz azaltacaktır ” dedi.

Çevre temizliğimizi korumak bu kritik salgın sürecinde; kontrolü sağlamak anlamına gelecektir.

Güngördü : ‘Girne Belediyesi tüm imkanlarını toplum sağlığını korumak için kullanmaktadır. Kentin bütünlüklü korunması doğru mücadelenin temelidir. Kurumsal mücadele yanında evlerine kapanan ev sakinlerine veya ortak alanları paylaşan apartman sakinlerine de sorumluluklar düşmektedir. Evlerimizde kapanalım, gerekmedikçe sokaklara çıkmayalım. Çevre temizliğimizi korumak bu kritik salgın sürecinde; kontrolü sağlamak anlamına gelecektir. Evsel çöplerin kapağı kapatılmış konteynerlere konulması özellikle kullanılmış maske ve eldivenlerin açığa atılmaması gerekmektedir. Gerek kurumsal noktalarda gerekse bireysel olarak hepimiz üzerimize düşeni yerine getirdikçe salgını kontrol etmek mümkün olacaktır.’

BİREYLER KİŞİSEL HİJYENİNE ÖNEM GÖSTERMELİ

Yapılan dezenfeksiyon uygulamasının; anlık bir uygulama olduğu için uzun süre koruyucu olmadığını; insan akışı oldukça steril şekilde kalmayacağının bilinmesi ve bireylerin kişisel hijyenine önem göstermeleri çok daha büyük bir önem arz etmektedir. Bireyler arasındaki sosyal mesafenin en az 1 metreye sınırlandırılması, elleri yıkamadan yüze, buruna ve gözlere temasından sakınılması gerekmektedir. Ellerin hijyenini sağlamak için, en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayarak bu imkan yoksa da el dezenfektanları uygulayarak önem alınmalıdır.

İŞLETMELER KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALMALIDIRLAR

Girne Belediyesi tarafından kamusal alanlardaki hijyen önlemleri alınırken; kent genelinde hizmeti devam eden kurumsal alanlarda da işletmeler kendi önlemlerini almalıdırlar :

Kurumsal yerlerde, zemin dahil olmak üzere, insanların temas ettiği kapı kolları, sandalye kenarları, tezgah üzerleri vb genel yüzeylerin temizliği ve hijyeni özenle yerine getirilmelidir.

Yüzeylerin hijyenini sağlamada;Klor bazlı (Çamaşır suyu, domestos vb gibi) veya Antiseptik özellikli ( dettol, sanitol vb gibi) kimyasal ilaçlar kullanılmalıdır. Kapalı ortamların düzenli havalandırılması sağlanmalıdır.

El hijyeni için minimum %70 içeriğindeki alkol bazlı dezenfektanlar veya antiseptik özellikteki solusyonlar kullanılmalıdır.