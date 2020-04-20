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Girne Belediyesi Kentteki İlaçlama Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor

Covid-19 virüs salgını ile mücadele programı çerçevesinde Girne Belediyesi tarafından başlatılan yoğun ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

20 Nisan 2020 Pazartesi 15:50
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Girne Belediyesi Kentteki İlaçlama Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor

Girne Belediyesi Kentteki İlaçlama Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor...

Covid-19 virüs salgını ile mücadele programı çerçevesinde Girne Belediyesi tarafından başlatılan yoğun ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Girne Belediyesin'den verilen bilgide; Kısmi sokağa çıkma uygulaması nedeniyle sadece yaşamsal önem arzeden noktaların verdiği hizmetlerin devam ettiği günlük hayatın içinde, toplu olarak halkın zaruri kullanımında olan noktalarda dezenfektan uygulamalarına kesintisiz devam ediliyor. Kaymakamlık, Polis Genel Müdürlüğü, Devlet Kamu Hizmet Binaları ve Girne Belediyesi ana hizmet binası ve şube vezne noktaları yanında, kentteki tüm otel, restaurant, banka, bankamatik,market ve benzeri yerlerde rutin dezenfeksiyon programı içerisinde dezenfekte çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsün (Covid-19) ülkemizde görülmesinin hemen ardından ekiplerin , kentin çeşitli yerlerinde ilaçlama çalışmaları ve halkı bilgilendirici el broşürleri dağıtmaya başladıkları ve bügün de tüm hijyen çalışmalarının ilk günkü gibi devam etiğini vurgulayan Belediye Başkanı Nidai Güngördü;"Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz..Kentin çeşitli yerlerinde özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dezenfekte ilaçlama çalışmalarımızı hızlandırdık"dedi.

Bu salgından en az zararla kurtulmak için soğukkanlı ve akılcı tedbirlerin bir an önce tüm kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması gerektiğini belirten Güngördü; Halkımızı, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları gerektiğini kaydetti.

Evde kal Sağlıkla Kal

Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiIlaçlamaKoronavirüsCoronavirüs
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