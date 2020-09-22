GİRNE BELEDİYESİ KIB-TEK ve EL-SEN’E KARŞI AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA ARA EMRİ ALDI

Mahkeme, tek taraflı ara emriyle Girne Belediyesi’nin ciddi dava sebebleri olduğuna bulgu yaparak, hem KIB-TEK hem de sendikaya kesilen elektrik akımlarının geri bağlanmasına emir verdi.

Mahkeme, tek taraflı ara emriyle Girne Belediyesi’nin ciddi dava sebebleri olduğuna bulgu yaparak, hem KIB-TEK hem de sendikaya kesilen elektrik akımlarının geri bağlanmasına emir verdi.

Mahkeme, tek taraflı ara emriyle Girne Belediyesi’nin ciddi dava sebebleri olduğuna bulgu yaparak, hem KIB-TEK hem de sendikaya kesilen elektrik akımlarının geri bağlanmasına emir verdi.

Mahkeme, tek taraflı ara emriyle Girne Belediyesi’nin ciddi dava sebebleri olduğuna bulgu yaparak, hem KIB-TEK hem de sendikaya kesilen elektrik akımlarının geri bağlanmasına emir verdi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borçları nedeniyle Girne Belediyesi arıtma tesisinin elektriklerini kesmesinin ardından, Girne Belediyesi ara emir alınması için Girne Kaza Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, Av. Sıla Miroğlu Tokay’ın hazırladığı dosyayı mahkemeye sundu. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, mahkemede tanık olarak dinlendi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) borçları nedeniyle Girne Belediyesi arıtma tesisinin elektriklerini kesmesinin ardından, Girne Belediyesi ara emir alınması için Girne Kaza Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, Av. Sıla Miroğlu Tokay’ın hazırladığı dosyayı mahkemeye sundu. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, mahkemede tanık olarak dinlendi.

“Geçmiş borçların da bizim sorumluluğumuzda olduğunun bilincindeyiz”

“Geçmiş borçların da bizim sorumluluğumuzda olduğunun bilincindeyiz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yargıdaki bir mesele için konuşmamak gerektiğinin bilincinde olduğunu belirterek kısa bir açıklamada bulundu.

Girne Belediyesi’nin KIB-TEK’e borcunun yapılandırılması için dört kez başvuruda bulunduklarını söyleyen Güngördü, dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başbakanla toplantı yaptıklarını, hiçbir uyarı ve bildirimde bulunmadan arıtma tesisinin elektriklerin kesildiğini ifade etti.