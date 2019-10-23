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Girne Belediyesi kız öğrencilere yönelik seminer düzenledi

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:36
Girne Belediyesi kız öğrencilere yönelik seminer düzenledi

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle “Meme kanserinde erken teşhis ve önemi” konulu seminer düzenledi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 19 Mayıs Türk Maarif  Koleji’nde gerçekleşen seminerde Temel Onkoloji Uzmanı Dr. Mine Çağlar tarafından, 19 Mayıs Türk Maarif  Koleji ve Anafartalar Lisesi kız öğrencilerine; kanser hastalığının oluşum mekanizması, belirtileri, en sık görülen kanser türleri, görülme sıklığı, nedenleri, belirtileri ve erken tanı yönünden neler yapılması konusunda bilgiler verildi.

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Girne Belediyesi
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