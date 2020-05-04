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Girne Belediyesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Girne Belediyesi’nde Gıda Paketi Dağıtanlara Yönelik İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitimi Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:45
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Girne Belediyesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Girne Belediyesi’nde Gıda Paketi Dağıtanlara Yönelik İş Sağlığı Güvenliği ve Eğitimi Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Girne Belediyesi’nde çalışanların risk ve tehlikelere karşı eğitimlerinin yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Covid-19 olarak da tanımlanan yeni Corona virüs salgını ile mücadele programı çerçevesinde, Girne Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yoğun bir çalışma başlatılmıştı. Belediyeden verilen bilgide; İş sağlığı ve güvenliği yasasına göre yapılan işin doğasında var olan tehlike ve risklerin değişim ve farklılık göstermesi durumunda yeni doğan risk ve tehlikeler karşısında alınması gereken önlem ve tedbirlere ilaveten çalışanların bu risk ve tehlikelere karşı eğitimlerinin yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Samsss 2020-05-04 17:37:10

Refik papuçillo da burdamı

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