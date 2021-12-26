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Girne Belediyesi'nden 58 Bin Metrekare Büyüklüğünde Yeşil Alan

Girne'de ilk geniş ölçekli rekreasyon, spor ve yürüyüş parkuru çalışması başladı.

26 Aralık 2021 Pazar 16:25
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Girne Belediyesi'nden 58 Bin Metrekare Büyüklüğünde Yeşil Alan
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Girne'de ilk geniş ölçekli rekreasyon, spor ve yürüyüş parkuru çalışması başladı.  Girne Belediye Başkanı Güngördü, arazi üzerinde rekreasyon, spor ve yürüyüş parkuru çalışmaları başladığını bildirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, rekreasyon, spor ve yürüyüş parkurunun Orman Dairesi tarafından tahsis edilen 58 bin metrekare arazi içerisinde yapmak için saha çalışmalarının başlandığını bildirdi.

Güngördü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllardır bahsettiğimiz üzere Girne’de bulunan en büyük sorunlardan birisi büyük ölçekli yeşil alanlarımızın bulunmamasıdır. Bu konuyu çözmek üzere belediye başkanlık dönemimden itibaren yürüttüğümüz çalışmalarla kamuya ait yeşil alan nitelikli bazı parsellerin belediyemize devredildiğini mutlulukla açıklamak isterim.

İlk geniş ölçekli rekreasyon, spor ve yürüyüş parkuru çalışmamızı Batı Çevre yolunun güneyinde Orman Dairesi tarafından Belediyemize tahsis edilen 44 dönüm (58 bin metrekare) arazi içerisine yapmak için saha çalışmalarına başladık. Birinci etap yürüyüş parkurumuzu ve çevre düzenlemesini, bahar aylarında hizmete alacağız. Girne’nin Güney Doğusunda bulunan ve aynı kapsamdaki düzenlemede ise proje çalışmalarımız devam etmektedir”

Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi
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