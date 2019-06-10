Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Girne Belediyesi'nden fotoğrafçılık kursu

Girne Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen yaz dönemi fotoğrafçılık kursu, 19 Haziran’da başlıyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:51
Girne Belediyesi'nden fotoğrafçılık kursu
banner44

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre kurs ücreti aylık 50 TL olarak belirlenen, ağustos ayının sonuna kadar sürecek ve Erkan Çelikeri tarafından verilecek kurslar, çarşamba günleri 19.00-20.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde yer alacak.

banner41
Kayıtların mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi kültür işleri birimine yapılabileceği kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi 815 21 18 numaralı telefon hattından 147 veya 150 tuşlanarak Kültür İşleri Birimi’nden ve kurs eğitmeni Erkan Çelikeri’den (0542 851 48 66) alınabiliyor.

GÜNGÖRDÜ: “YAZ DÖNEMİNİ İYİ DEĞERLENDİREBİLİRLER”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında gençlerin yaz dönemini iyi değerlendirebileceği ve kendilerini geliştirebileceği fotoğraf kursu açtıklarını söyledi. Güngördü, kültür ve sanat alanında her yaşa yönelik kursların devam ettiğini belirterek, kültür ve sanatla uğraşan kişinin hayat kalitesinin arttığını kaydetti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözügüzelli: "Bu haklar KKTC için de geçerlidir"
Gözügüzelli: "Bu haklar KKTC için de geçerlidir"
Sol Hareket: ‘Ülke suç ve suçlu cennetine döndü’
Sol Hareket: ‘Ülke suç ve suçlu cennetine döndü’
Palm Beach Sahilinde köpek balığı yakalandı
Palm Beach Sahilinde köpek balığı yakalandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim