Girne Belediyesi'nden fotoğrafçılık kursu

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre kurs ücreti aylık 50 TL olarak belirlenen, ağustos ayının sonuna kadar sürecek ve Erkan Çelikeri tarafından verilecek kurslar, çarşamba günleri 19.00-20.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde yer alacak.
GÜNGÖRDÜ: “YAZ DÖNEMİNİ İYİ DEĞERLENDİREBİLİRLER”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında gençlerin yaz dönemini iyi değerlendirebileceği ve kendilerini geliştirebileceği fotoğraf kursu açtıklarını söyledi. Güngördü, kültür ve sanat alanında her yaşa yönelik kursların devam ettiğini belirterek, kültür ve sanatla uğraşan kişinin hayat kalitesinin arttığını kaydetti.