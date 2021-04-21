Girne Belediyesi'nden küçük dostlarımız için çağrı

Belediye, yaptığı açıklamada, geçen günlerde sağlık sorunları nedeniyle bir ayağı kesilmek zorunda kalınan ve yaşamını barınakta sürdüren bir köpeğin yuvalandırıldığını, Barınak ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Kasım 2017’den beri 150’den fazla sokak hayvanının sahiplendirilmesini sağladığını bildirdi.

Köpek sahiplenmek isteyen vatandaşların Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 0533 839 38 38 numaralı telefondan ulaşarak bilgi alabileceği iletildi.

Girne Belediye Hayvan Dostları Platformu ise, bu konuda toplumsal farkındalığı desteklemek için sosyal etkinlikler düzenleyip, bu alanlarda çalışan aktivist kişiler ve sivil örgütlerle işbirliği yapıyor.

Sokak hayvanlarının Girne’nin önemli bir parçası olduğunu kaydeden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu hakkında şunları söyledi:

“Hepimizin onlara karşı sorumluluğu var. Gönül isterdi ki sokakta kimsesiz bir can kalmasın. Sahibi olduğumuz köpekleri sokağa atmayalım, onları terk etmeyelim. Evimizde köpek olsun istiyorsak satın almayalım, sahiplenelim. Barınaktaki 3 ayaklı canı sahiplenen aileye de ayrıca teşekkür ederim. Bizler Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Lütfen vatandaşlarımız da duyarlılıkla onları korusunlar.”