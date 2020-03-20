Girne Belediyesi'nden limandan çıkan araçlar için yeni düzenleme

Girne Belediyesi, Yeni Liman'da rıhtım üzerinde, tırların ve binek araçların geçişlerinde yeni bir düzenleme yaparak dezenfekte bir havuz yarattı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yeni Limanda rıhtım üzerinde yeni bir düzenleme yaparak dezenfekte bir havuz yaratılarak, bu havuzun içerisine halılar serilerek, gerek tır, gerekse binek araçların dezenfekte olarak giriş çıkış yapmasının sağlandığı kaydedildi.

Araç içi ilaçlama işlemlerinin de devam ettiğini belirten yetkililer, tüm giriş ve çıkışların halk sağlığı için en üst düzeyde kontrollerinin devam ettiğini vurguladı.

“SAĞLIKLI OL YARDIMLAŞMAYA DEVAM ET”

Girne Belediyesi tarafından ihtiyaçlı aile ve bireyler için çalışmalar devam ederken, bu çağrıya duyarlı iş insanlarının yardımları, Belediye ekipleri tarafından ihtiyaçlı ailelere adaletli bir şekilde dağıtılmaya devam ediyor.

Gıda paketi yardımında bulunmak isteyen ve bu gıda paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0533 871 2929 – 0533 870 2010 numaralı telefonlardan belediyeye ulaşabilecek.