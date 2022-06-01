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Girne Belediyesi'nden Özyalçın ailesine ve Dr. Bülent Dizdarlı’ya plaket takdim edildi

01 Haziran 2022 Çarşamba 10:18
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Girne Belediyesi'nden Özyalçın ailesine ve Dr. Bülent Dizdarlı’ya plaket takdim edildi

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, Covid-19 salgını döneminde, toplumsal dayanışma örneği göstererek, PCR Merkezi için bina tahsisinde bulunan Özyalçın Ailesi’ne ve emekli olmasına rağmen bu süreçte Girne'deki bu merkezde gönüllü görev yapan Dr. Bülent Dizdarli’ya plaket takdim edildi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne ve çevre beldelerde yaşayan tüm insanlara hiçbir ayrım gözetilmeden çok önemli bir hizmet verilmesine yardımcı olan Özyalçın ailesine ve Dr. Bülent Dizdarlı’ya bu zor süreçte koydukları önemli katkıları nedeniyle, kent halkı adına teşekkür ederek, plaket takdim etti ve zeytin fidanı hediye etti.

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