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Girne Belediyesi Oda Orkestrası ilk konserini veriyor

Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda yapılacak konser, 25 Temmuz’da saat 20.00’da gerçekleşecek

23 Temmuz 2019 Salı 12:50
Girne Belediyesi Oda Orkestrası ilk konserini veriyor

Yeni kurulan Girne Belediyesi Oda Orkestrası, ilk konserini 25 Temmuz’da saat 20.00’da veriyor.

Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda gerçekleşecek konserde, orkestrayı Şef Cemre Seziner yönetecek. Girne Belediyesi Oda Orkestrası konserde; P.I. Tchaikovsky, W.A.Mozart, H.Purcell, G,Caccini, K.Jenkins, G.Bizet, Di Sarli ve G.Faure gibi sanatçıların eserlerini icraa edecek.

Atik: Büyük bir eksiklik giderildi
Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, belediye bünyesinde oda orkestrasının bulunmamasının yıllardır büyük eksikliğini hissettiklerini belirterek, konservaturar mezunu sanatçıların oda orkestrası kurulması fikriyle 2019 yılında başvurduğunu söyledi.

Derman Atik, alınan meclis kararıyla oluşturulan orkestranın, 3 aydan beridir çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Atik, ücret almadan çalışma yapan oda orkestrası üyelerine teşekkür etti.

Güngördü: Çalışmalar gelişerek devam ediyor
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması, Taş Heykel Sempozyumu, Kent Müzesi ve Sanat Galerisi gibi birçok farklı alanda ilkleri ve yenilikleri yaptıklarına dikkat çekti. Güngördü, kültür ve sanat konularında çalışmaların gelişerek devam ettiğini belirterek, bu kapsamda Girne Belediyesi Oda Orkestrası’nın kurulduğunu ifade etti. Güngördü, ilk konserini gerçekleştirecek oda orkestrasının konserinin ücretsiz olduğunu ve tüm halkımızın davetli olduğunu kaydetti.

(BRT/MAIL)

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