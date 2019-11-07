Girne Belediyesi Sonbahar ve Kış Kültür Sanat Günleri bugün başlıyor

Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Çatalköy Belediye Tiyatro Su tarafından “Yıldız olmak kolay mı ?” adlı müzikli komedi sahnelenecek.

Sonbahar-Kış Kültür Sanat Günleri kapsamında, “İkinci Caddenin Mahkumu”, “Yedi Kocalı Hürmüz” ve “Çökme Tehlikesi Var” isimli tiyatro oyunları da sahnelenecek.

Ayrıca Girne Belediyesi Oda Orkestrası, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğunun konserleri yanında, İzmir Çiğli Belediyesi İşbirliğinde, Dünya Çocuklarına Mektuplar isimli söyleşi de yer alacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, etkinliklerle sevgi, hoşgörü ve barış temasını ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, Ocak ayından sonra da Kış-İlkbahar dönemi kültür sanat etkinlikleriyle ilgili yeni bir program hazırlayacaklarını duyurdu.

(BRT)