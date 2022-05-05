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Girne Belediyesi Temizlik Bölümü Araç Filosuna 2 Yeni araç Daha Ekledi

Girne Belediyesi Temizlik Bölümünün araç filosuna 2 yeni araç daha eklediği bildirildi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 18:10
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Girne Belediyesi Temizlik Bölümü Araç Filosuna 2 Yeni araç Daha Ekledi

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Girne’de artan nüfusa ve hızla gelişen kentte temizlik hizmetlerinin daha iyi ve daha çağdaş yapılabilmesi için belediyenin, son olarak 2 adet 13 (m3)ve 6(m3) kapasiteli çöp kamyonlarını araç filosuna eklediği belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla açıklamasında, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar temizlik araç filomuzda %100 sayı artışını sağladık. Bu çerçevede Karaoğlanoğlu Atık istasyonu ile Güngören nakil için 4 adet tır satın alınmış daha sonra yeşil atıklar için de çekirge, kamyon ve panelvan araçlarını belediyemize kazandırdık. Evsel atıklar için ise kapalı ve sıkıştırmalı çöp aracı alma hizmetimiz devam etmektedir. AB destekli projelerin yanında kendi öz kaynaklarımız ve Girneli iş insanlarının katkısı ile son günlerde iki araç temizlik bölümüne kazandırılmıştır” dedi.

Güngördü, Girne Belediyesi’nin daha iyi hizmet verilebilmesi için öncelikle kentin nüfusu ile ilgili beklentilernin devam ettiğini, kent halkına daha iyi hizmet verebilmek için mutlaka Girne kentinin yeni nüfusunun belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Kentteki hizmet kalitesini artırmaya çalışırken Girneli iş insanlarının da belediye ile işbirliği içerisinde olduklarını belirten Güngördü, araçların temininde yaptığı katkılarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

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