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Girne Belediyesi yarıyıl şenliği yarın başlıyor

Girne Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla Yarı Yıl Şenliği düzenliyor. 

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:21
Girne Belediyesi yarıyıl şenliği yarın başlıyor
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Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye yarın 10:00-12:00 arasında 4-11 yaş arasındaki çocuklara Bandabuliya’da Resim Atölyesi düzenleyecek. Etkinlikte malzemeler Belediye tarafından temin edilecek.

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Belediyenin programında, 7 Şubat Perşembe günü Bandabuliya’da Seramik Atölyesi, 9 Şubat Cumartesi günü Bandabulia’da Çocuk Partisi, 12 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi bulunuyor.

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HaberKıbrısGündemGirne BelediyesiYarıyıl şenliği
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