Girne Belediyesi yarıyıl şenliği yarın başlıyor

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye yarın 10:00-12:00 arasında 4-11 yaş arasındaki çocuklara Bandabuliya’da Resim Atölyesi düzenleyecek. Etkinlikte malzemeler Belediye tarafından temin edilecek.



Belediyenin programında, 7 Şubat Perşembe günü Bandabuliya’da Seramik Atölyesi, 9 Şubat Cumartesi günü Bandabulia’da Çocuk Partisi, 12 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi bulunuyor.