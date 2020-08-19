Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Girne Kaymakamlığından Covid 19 Denetimi

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugün, Girne Kaymakamlığından yetkili arkadaşlarla birlikte bir takım gıda satışı ve benzeri yerlere ( market- kafe) denetimler gerçekleştirdik. Yapılan denetimler sırasında, market ve kafe yetkilileri ile görevli arkadaşlarımız, yaşanan bu süreçte ne gibi sıkıntılar çektiklerini, hijyen konusunda gereken önlemleri alıp almadıkları ve müşterilerle ilgili sorunlar olup olmadığı konuşuldu” dedi.

Güngördü; Halkımızı, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları gerektiğini kaydetti.

Güngördü; “Belediye olarak hayata geçirdiğimiz birçok uygulama ile halkımızın sağlığını korumak adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle tüm esnafımızı, gerekli önlemleri alması, özellikle maske ve hijyen konusunda kurallara uyulması için işbirliğine davet e