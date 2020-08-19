Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
2 gün tutuklu kalacaklar
2 gün tutuklu kalacaklar
Evinde uyuşturucu ile yakalandı
Evinde uyuşturucu ile yakalandı
Postayla uyuşturucu geldi
Postayla uyuşturucu geldi
2 kişi tutuklandı 1 kişi aranıyor
2 kişi tutuklandı 1 kişi...
Hem dövdüler hem soydular
Hem dövdüler hem soydular

Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Girne Kaymakamlığından Covid 19 Denetimi

Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı İle Birlikte Market ve Kafelerde Denetimler Gerçekleştirdi

19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:48
788 Okunma
Girne Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Girne Kaymakamlığından Covid 19 Denetimi

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugün, Girne Kaymakamlığından yetkili arkadaşlarla birlikte bir takım gıda satışı ve benzeri yerlere ( market- kafe) denetimler gerçekleştirdik. Yapılan denetimler sırasında, market ve kafe yetkilileri ile görevli arkadaşlarımız, yaşanan bu süreçte ne gibi sıkıntılar çektiklerini, hijyen konusunda gereken önlemleri alıp almadıkları ve müşterilerle ilgili sorunlar olup olmadığı konuşuldu” dedi.

Güngördü; Halkımızı, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumaları gerektiğini kaydetti.

Güngördü; “Belediye olarak hayata geçirdiğimiz birçok uygulama ile halkımızın sağlığını korumak adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle tüm esnafımızı, gerekli önlemleri alması, özellikle maske ve hijyen konusunda kurallara uyulması için işbirliğine davet e

Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiGirne KaymakamlığıDenetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PİLLİ: "BAŞHEKİME HESABINI SORACAĞIZ"
PİLLİ: "BAŞHEKİME HESABINI SORACAĞIZ"
5 Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu
5 Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu
Kurudere kavşağı'nda yangın
Kurudere kavşağı'nda yangın
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim