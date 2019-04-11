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Girne Belediyesi, Zabıtalara ilk yardım eğitimi veriyor

11 Nisan 2019 Perşembe 13:04
Girne Belediyesi, Zabıtalara ilk yardım eğitimi veriyor
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irne Belediyesi Zabıta Kolluk Birimi’nde görev yapanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilk yardım kurslarına katıldı.

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Belediyeden verilen bilgiye göre, kurslara katılan ilk grup, kurs programını ve değerlendirme sınavını başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalar, bakanlık bünyesinde görev yapan uzman eğitim hemşireleri Filiz Uzun ile Aynur Özkum İzveren tarafından verildi. Zabıta Kolluk Birimi’nde görev yapan tüm çalışanların ve belediye çalışanlarının ilk yardım kursu alması hedefleniyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında herkesin ilkyardım eğitimi alması gerektiğini kaydederek, “İlk müdahale çok önemli” vurgusunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Belediyesi
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