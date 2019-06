Girne Belediyesi’nden Bayram öncesi yoğun denetim

Bayram tatili öncesi, Girne Belediye hudutlarındaki yiyecek içecek ve eğlence merkezlerine yoğun bir programla denetimler yapıldı. İşletmelerin genel altyapısı, çalışanların sağlık koşulları, gıda depolama, gıda hazırlık ve sunum noktalarındaki hijyen standartlarının gözden geçirildiği denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için işletmeler uyarıldı.

’nden yapılan açıklamada, Mayıs ayı boyunca 80 farklı işletme denetlenirken, uygunsuzluk tespit edilen işletmelerde toplamda 2 bin 712 TL para cezası kesildi. Sağlık koşulları yetersiz olan ve sağlık karneleri eksik olan; Harbour Midpoint, Bahar Mavi Cafe, İstanbul Börekçi ve Anafartalar Lisesi okul kantini işletmelerinin; eksikleri giderilene dek faaliyetleri durduruldu. Mayıs ayı boyunca market raf kontrollerini de yoğunlaştıran Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, 106 farklı gıda ürününe imha etmek üzere de el koydu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Yılın her sezonunda tüm ülkemiz için yoğun bir ilgi odağı olan Girne kentimizdeki tüm eğlence merkezlerinin, belli bir hijyen standardında faaliyet göstermesi ve bu işletmelerde sunulan hizmet kalitesinin tatminkar edici olması sadece kentimiz için değil tüm ülke Turizmi için büyük bir önem arz etmektedir.” dedi. Belediye ekiplerinin işletmelerdeki teknik kontrolleri, gıda güvenliği kriterlerine dayanarak insan sağlığını korumaya odaklı, tamamen bağımsız bir kontrol mekanizması ile gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Güngördü, bu nedenle, her işletmenin hizmet verdiği süre içerisinde her an denetime hazır ve kriterlere uygun faaliyet göstermesi gerektiğine işaret ederek, Bayram döneminin tüm işletmeler ve halkımız için en iyi şekilde geçmesini dileğinde bulunarak, tüm halkın Ramazan Bayramını kutladı. (BRT)