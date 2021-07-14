Girne Belediyesi’nin düzenlediği yaz tatili çocuk atölyeleri devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı’nda buluşan çocuklar, Ayşe Öztoprak yönetiminde çocuk yogası gerçekleştirdi. Girne Belediyesi Gençlik Platformu'nun da görevli olarak destek verdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
Eğitmen Ayşe Öztoprak öncülüğünde yaptırılan çocuk yogasında, duruş ve nefes alma teknikleri konularında çocuklara bilgi verildi. Ayrıca, hikâyeler, öğretici yoga oyunları, denge ve nefes çalışmalarıyla, omurgaya faydalı yoga pozları çocuklara uygulamalı olarak gösterildi.
Etkinlikler, 15 Temmuz Perşembe günü saat 10.00-12.00 arasında Sosyal Yaşam Merkezi’nde, 8-15 yaş çocuklar için takı atölyesiyle devam edecek. Etkinlik programı şöyle:
“Takı Atölyesi
Tarih: 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Yaş: 8-15
Kalede Okçuluk (Akdeniz Spor Birliği İşbirliğinde)
Tarih: 17 Temmuz 2021
Saat: 10.00-14.00
Yer: Girne Kalesi
Yaş: 7-18
Yelken Atölyesi (Camp Cyprus işbirliğinde)
Tarih: 27 Temmuz 2021
Saat: 14.00-16.00
Yer: Less Ambasadeur Girne Marina
Yaş: 8-15
Mandala Atölyesi
Tarih: 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Yaş: 8-15
Taş Boyama Atölyesi
Tarih: 3 Ağustos 2021 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Yaş: 8-15
Seramik Atölyesi
Tarih: 5 Ağustos 2021 Salı
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Yaş: 6-12
Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu
Tarih: 10 Ağustos 2021
Saat: 20.00-22.00
Yer: Ozanköy Futbol Sahası
Yaş: 6-12
Saksını boya-çiçeğini ek
Tarih: 12 Ağustos 2021
Perşembe
Saat: 10.00-12.00
Yer: Sosyal Yaşam Merkezi
Yaş: 8-15
Dans Atölyesi
Tarih: 17 Ağustos 2021
Saat: 10.00-12.00
Yer: Girne Belediyesi Sanat Galerisi Yaş: 10-15
Sokak Basketbolu (Akdeniz Spor Birliği İşbirliğinde)
Tarih: 20-22 Ağustos 2021
Saat: 14.00-16.00 Yaş: U-10, U 12, U 14, U 16, U 18
Yer: Girne Belediyesi Tenis Kortları
Çadır Kampı
Tarih: 26-28 Ağustos 2021
Saat: 09.00 (Bal döken otoparkında otobüse biniş)
Yer: Karaağaç
Yaş: 9-15”