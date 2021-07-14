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Girne Belediyesi'nin Düzenlediği Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri Devam Ediyor

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Girne Belediyesi’nin düzenlediği yaz tatili çocuk atölyeleri devam ediyor.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:40
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Girne Belediyesi'nin Düzenlediği Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri Devam Ediyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu Antis Halk Plajı’nda buluşan çocuklar, Ayşe Öztoprak yönetiminde çocuk yogası gerçekleştirdi. Girne Belediyesi Gençlik Platformu'nun da görevli olarak destek verdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Eğitmen Ayşe Öztoprak öncülüğünde yaptırılan çocuk yogasında, duruş ve nefes alma teknikleri konularında çocuklara bilgi verildi. Ayrıca, hikâyeler, öğretici yoga oyunları, denge ve nefes çalışmalarıyla, omurgaya faydalı yoga pozları çocuklara uygulamalı olarak gösterildi. 

Etkinlikler, 15 Temmuz Perşembe günü saat 10.00-12.00 arasında Sosyal Yaşam Merkezi’nde, 8-15 yaş çocuklar için takı atölyesiyle devam edecek. Etkinlik programı şöyle:

“Takı Atölyesi

Tarih: 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

Yaş: 8-15

Kalede Okçuluk (Akdeniz Spor Birliği İşbirliğinde)

Tarih: 17 Temmuz 2021

Saat: 10.00-14.00

Yer: Girne Kalesi

Yaş: 7-18

Yelken Atölyesi (Camp Cyprus işbirliğinde)

Tarih: 27 Temmuz 2021

Saat: 14.00-16.00

Yer: Less Ambasadeur Girne Marina

Yaş: 8-15

Mandala Atölyesi

Tarih: 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

Yaş: 8-15

Taş Boyama Atölyesi

Tarih: 3 Ağustos 2021 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

Yaş: 8-15

Seramik Atölyesi

Tarih: 5 Ağustos 2021 Salı

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

Yaş: 6-12

Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu

Tarih: 10 Ağustos 2021

Saat: 20.00-22.00

Yer: Ozanköy Futbol Sahası

Yaş: 6-12

Saksını boya-çiçeğini ek

Tarih: 12 Ağustos 2021

Perşembe

Saat: 10.00-12.00

Yer: Sosyal Yaşam Merkezi

Yaş: 8-15

Dans Atölyesi

Tarih: 17 Ağustos 2021

Saat: 10.00-12.00

Yer: Girne Belediyesi Sanat Galerisi Yaş: 10-15

Sokak Basketbolu (Akdeniz Spor Birliği İşbirliğinde)

Tarih: 20-22 Ağustos 2021

Saat: 14.00-16.00 Yaş: U-10, U 12, U 14, U 16, U 18

Yer: Girne Belediyesi Tenis Kortları

Çadır Kampı

Tarih: 26-28 Ağustos 2021

Saat: 09.00 (Bal döken otoparkında otobüse biniş)

Yer: Karaağaç

Yaş: 9-15”

Son Güncelleme: 14.07.2021 16:23
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