Girne-Boğaz'da 11 yaşındaki kzıa cinsel istismar davası

Zanlı bugün 60 yaşındaki S.Ssuçlamaları ile Girne Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Zanlının 77 promil alkol tesiri altında bulunduğu bir sırada, komşusunun açık olan kapısından içeriye girerek mülke tecavüz suçunu işledikten sonra 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalışıp, göğüs ve kalçalarını sıkmaķ sureti ile cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

Polise yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklandığı öğrenilirken, polisin mahkemede verdiği şahadetinde ise zanlının polisteki ilk sözlü beyanında "bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım" dediğinin aktarıldığı öğrenildi.

Mahkeme, soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.