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Girne Bölgesinde İki Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

Girne bölgesinde dün 41 yaşındaki A.G. ile 29 yaşındaki I.V.N, uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı. 

02 Nisan 2021 Cuma 10:56
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Girne Bölgesinde İki Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne’de dün Mersin Caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince şüpheli vaziyette görülen A.G.’nin (E-41)  üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. 

A.G.’nin evinde yapılan aramada da, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıs tutuklandı. 

Öte yandan dün Lapta’da I.V.N.’nin  (E-29) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve 10 adet MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındı. 
I.V.N. tutuklandı. 

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