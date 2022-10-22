Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Makatından uyuşturucu çıktı
Makatından uyuşturucu çıktı
Mahkemede kan kokusu!
Mahkemede kan kokusu!
Cengiz Deniz teslim oldu
Cengiz Deniz teslim oldu
banner107

"Girne çağdaş yönetimden uzak kaldı"

CTP Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul, Girne’de gerçekleşen yürüyüşte yaptığı konuşmada, “Uzun bir süreden beri Girne çağdaş yönetimden uzak kaldı. Kenti ayağa kaldıracağız” dedi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 19:36
55 Okunma
"Girne çağdaş yönetimden uzak kaldı"



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Murat Şenkul, bugün Girne’de büyük bir yürüyüş düzenledi ve esnafı selamladı.

Girneli esnaf ve yurttaşlardan büyük ilgi gören Şenkul ve CTP heyeti, uzun bir süreden beri kentin çağdaş yönetimden uzak kaldığını, ancak 25 Aralık’tan sonra değişimin gerçekleşeceğini ve kenti ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Eski Girne Belediye binası önünden yürümeye başlayan kortej, Girne Limanı’na kadar yürüdü.

Bando takımının öncülüğünde yürüyen kortejde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili yer aldı.

Karnaval havasında gerçekleştirilen yürüyüş, Girne Limanı’nda son buldu.

Anahtar Kelimeler:
GirneMurat ŞenkulCTP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTTB, Başkanı Ahmet Özant oldu
KTTB, Başkanı Ahmet Özant oldu
İŞAD'a Uluslararası en iyi başarı gösteren sivil toplum kuruluşu ödülü
İŞAD'a Uluslararası en iyi başarı gösteren sivil toplum kuruluşu ödülü
Bakan Ertuğruloğlu, İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'na katıldı
Bakan Ertuğruloğlu, İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'na katıldı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim