KKTC Şehir Planlama Dairesi, Girne Belediyesi ve Çatalköy Belediyesi işbirliğinde, Şubat 2016’da başlatılan Girne-Çatalköy İmar Planı çalışmaları sonuçlandı.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Leymosun Kültürevi’nde bugün yapılan Birleşik Kurul Toplantısı’nda Girne-Çatalköy İmar Planı Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.



Toplantıya, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Şehir Planlama Dairesi ve Kaymakamlık yetkilileri katıldı.



Girne ve Çatalköy Belediye başkanları, belediye meclislerinden onay alarak tasarıya olumlu, Girne Kaymakamlığı ise ret oyu verdi.



Kaymakam Mustafa Erişmen’in yazılı görüşleri Girne Kaymakamlık yetkilileri tarafından birleşik kurula sundu. Erişmen’in, bazı bölgelerde adaletin sağlanmadığı yönündeki kaygılarından dolayı plan tasarısı için ret oyu kullandığını belirtildi.



GÜNGÖRDÜ: “EMİRNAMELER DEVRİNİ KAPATMIŞ OLACAĞIZ”



Birleşik Kurul Toplantısı’nda konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, göreve geldikten sonra ilk iş olarak imar emirnamesi yerine imar planını savunduklarını ve gündeme aldıklarını söyledi.



27 yıl önce yapılması gereken bu önemli iş için karar verdiklerini ve adım attıklarını ifade eden Güngördü, bunun da kentin geleceği için önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Güngördü, belediye meclisinin oy birliğiyle planı kabul ettiğine işaret etti.



Güngördü, böyle bir hareketi yapmalarının bu iki turizm kenti için gelecek nesillere karşı sorumlulukları olduğuna dikkat çekerek, böyle önemli bir çalışmanın kendi döneminde başlaması ve sonuçlanmasından büyük gurur duyduğunu belirtti.



“MERKEZİ HÜKÜMETİN TEMSİLCİSİNİN TAVRINI ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM”



Nidai Güngördü, şöyle devam etti:

“Gönül arzu ederdi ki tüm paydaşlar plana olumlu oy versin. Merkezi hükümetin temsilcisinin tavrını anlamakta gerçekten de zorluk çekiyorum. Ellerinde olsaydı bunu engelleyeceklerdi. Bizim de teferruatla ilgili söylemek istediklerimiz var ancak Girne Belediyesi’nin plana karşı olumlu baktığını belirtmek isterim. Bugün yapacağımız olumlu davranışla emirnameler devrini kapatmış olacağız. Girne ve Çatalköy’ün imar planları olacak. Bu tarihi bir harekettir.”



HULUSİOĞLU: “ÜLKEDEKİ İMARLA İLGİLİ BİR MİLATTIR”



Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Çatalköy Belediye meclisinin de oy birliğiyle plana onay verdiğine işaret etti.



Hulusioğlu, bazı konularda hassasiyetlerini ifade ederek, planın yeniden revize edilebileceğini göz önünde bulundurduklarını kaydetti.



Hulusioğlu, planın daha sağlıklı bir imar gelişimine ulaşılabilmesi için önemine işaret ederek, bu konudaki önemli çalışmalarından dolayı Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Şehir Planlama Dairesi yetkililerine teşekkür etti.



Mehmet Hulusioğlu, “Geç kalınan bir plan olmasına rağmen, siyasilerin ve hükümetlerin bireysel düşünceleriyle ve emirnamelerle değil plan üzerinde yapılacak değişikliklerle imarla ilgili değişikliklerin hayat bulmasını sağlamış olacağız. Bu karar, ülkedeki imarla ilgili bir milattır.” dedi.



YİĞİTCAN: “RANT OLAN HERYERDE BASKILAR KAÇINILMAZDIR”



Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, öncelikli olarak Çatalköy ve Girne İmar Planı için çalışan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.



Şubat 2016’da başlatılan sürecin 23 ay gibi bir zamanda sonuçlandığını, bunda belediyelerin iradesinin ve ciddi katkısının olduğunu söyledi.



Yiğitcan, İmar Planı’yla ciddi bir başarı sergilendiğini ifade ederek, “Rant olan her yerde baskılar kaçınılmazdır. Ona rağmen bu planın ortaya çıkması ciddi bir başarıdır.” dedi.



AREMEK: ”İYİ BİR ÖRNEK TEŞKİL EDECEK”



Şehir Planlama Dairesi yetkililerinden Ali Aremek, Kaymakam Mustafa Erişmen’in yazılı olarak sunduğu ret gerekçelerini okudu. Aremek, daha sonra planın oy çokluğuyla kabul edildiğini söyleyerek, bu konuda katkı koyan herkesi tebrik etti.



Aremek, Girne ve Çatalköy belediyelerinin, özellikle Girne Belediye Başkanı Güngördü’nün plana ciddi katkılar koyduğunu söyleyerek, plansız bölgeler için de bunun iyi bir örnek teşkil edeceğini kaydetti.