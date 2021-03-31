GİRNE DAĞ YOLU İÇİN KTBK İLE PROTOKOL İMZALANDI

Protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk imza koydu.

Protokole göre, inşası devam eden Değirmenlik-Çatalköy yolu nedeniyle yer değiştirmesi gerekecek olan askeri binaların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale edilerek yeniden yapılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Değirmenlik-Çatalköy yolunun inşası çerçevesinde zaman ve maaliyetten tasarruf edebilmek adına protokolün imzalandığını, bu sayede Gazimağusa ve Ercan Havalimanı ile Girne arasındaki trafiği rahatlatacak ve güvenli bir şekilde akmasına imkan tanıyacak olan duble yolun, daha kısa zaman ve kaynak kullanılarak tamamlanabileceğini ifade etti.

Bu arada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü.

Görüşme sırasında Lefkoşa trafiğinin rahatlatılması ile ilgili alternatif güzergahlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.