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GİRNE DAĞ YOLU İÇİN KTBK İLE PROTOKOL İMZALANDI

Ülke ulaşım ağının geliştirilmesi için duble yol olarak yapımına başlanan Değirmenlik-Çatalköy (Girne dağ) Yolu üzerinde bulunan askeri kışla arazisinin, yol güzergahı içerisine alınması ve proje nedeniyle yer değiştirmesi gerekecek binaların yeniden yapımı konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri arasında protokol imzalandı.

31 Mart 2021 Çarşamba 16:47
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GİRNE DAĞ YOLU İÇİN KTBK İLE PROTOKOL İMZALANDI

Protokole Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ile KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk imza koydu. 

Protokole göre, inşası devam eden Değirmenlik-Çatalköy yolu nedeniyle yer değiştirmesi gerekecek olan  askeri binaların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihale edilerek yeniden yapılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Değirmenlik-Çatalköy yolunun inşası çerçevesinde zaman ve maaliyetten tasarruf edebilmek adına protokolün imzalandığını, bu sayede Gazimağusa ve Ercan Havalimanı ile Girne arasındaki trafiği rahatlatacak ve güvenli bir şekilde akmasına imkan tanıyacak olan duble yolun, daha kısa zaman ve kaynak kullanılarak tamamlanabileceğini ifade etti.  

Bu arada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral  Zorlu Topaloğlu’na nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü.

Görüşme sırasında Lefkoşa trafiğinin rahatlatılması ile ilgili alternatif güzergahlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. 

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