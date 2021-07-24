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Girne Dağ Yolunda Feci Kaza!

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24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:00
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Girne Dağ Yolunda Feci Kaza!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

24.07.21 tarihinde, saat 17:00 raddelerinde Girne-Değirmenlik anayolun 10-11 kilometrelerinde (Arapköy Green Hılls restorant kuzey kısmı) Girne istikametine doğru seyreden Onur Filik (E38) yönetimindeki JJ 448 plakalı  kamyon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu, aracın kontrolünü kaybederek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Veli Teker (E-27) yönetimindeki TPH 816 plakalı aracın sağ yan kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam edip yine karşı istikametten gelmekte olan  Mustafa Çağlayan (E-38) yönetimindeki RY 373 plakalı plakalı salon aracın sağ yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpıp takla atmıştır.  Kaza sonucu yaralanan JJ 448 plakalı kamyon sürücüsü Onur Filik, RY 373 plakalı araç sürücüsü Mustafa Çağlayan ve beraberinde yolcu olarak bulunan Hatice Çiler Çağlayan, Lefkoşa Devlet Hastanesine, TPH 816 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cenk Durmuşlu ve Gonca Durmuşlu ise Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.  Soruşturma devam etmektedir.

 

Son Güncelleme: 24.07.2021 18:55
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