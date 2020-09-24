Girne'de 1 polis pozitif çıktı, 15 temaslısı karantinaya alındı

Polis teşkilatı yeniden koronavirus tedirginliği yaşıyor.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre Girne Polis Müdürlüğü'nde görevli aslen Mağusalı olan bir polis mensubunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Polis mensubu tedavi altına alınırken, birçoğu vardiya arkadaşlarından oluşan ilk belirlemelere göre 15 temaslısının da karantina altına alındığı öğrenildi.

Yaşanan olay Girne Polis Müdürlüğü'nde ve polis mensuplarının çevresinde büyük tedirginlik yarattı.

HABER : NADİRE BAHADİ