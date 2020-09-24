Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
10 yıl hapse mahkum edildi
10 yıl hapse mahkum edildi
Kadına şiddete 8 ay hapis cezası
Kadına şiddete 8 ay hapis...
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Uyuşturucu davasında yeni gelişme

Girne'de 1 polis pozitif çıktı, 15 temaslısı karantinaya alındı

Girne Polis Müdürlüğü'nde görevli aslen Mağusalı olan bir polis mensubunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

24 Eylül 2020 Perşembe 19:03
3129 Okunma
Girne'de 1 polis pozitif çıktı, 15 temaslısı karantinaya alındı

Polis teşkilatı yeniden koronavirus tedirginliği yaşıyor.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre Girne Polis Müdürlüğü'nde görevli aslen Mağusalı olan bir polis mensubunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Polis mensubu tedavi altına alınırken, birçoğu vardiya arkadaşlarından oluşan ilk belirlemelere göre 15 temaslısının da karantina altına alındığı öğrenildi.

Yaşanan olay Girne Polis Müdürlüğü'nde ve polis mensuplarının çevresinde büyük tedirginlik yarattı.

HABER : NADİRE BAHADİ

Son Güncelleme: 24.09.2020 19:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vergi-Sen'den grev kararı
Vergi-Sen'den grev kararı
10 yıl hapse mahkum edildi
10 yıl hapse mahkum edildi
Özersay: “Türkiye-KKTC ilişkileri, Akıncı döneminde 10 yıl geriye gitti”
Özersay: “Türkiye-KKTC ilişkileri, Akıncı döneminde 10 yıl geriye gitti”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim