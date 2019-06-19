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Girne'de 16 yaşındaki kıza cinsel istismar!

Girne’de bu kadarı da olmaz dedirten olayda A.A. isimli kadın ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı H.D.’nin,  16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundukları belirtildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 08:17
Girne'de 16 yaşındaki kıza cinsel istismar!

A.A. isimli kadın zanlının kızı olan 16 yaşındaki kızın şikâyeti üzerine gözaltına alınan annesi ile erkek arkadaşı H.D. dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların 2017 ile 2018 yılları arasında meydana gelen cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarından dolayı tutuklandıklarını söyledi.

16 yaşındaki müştekinin polise gelerek şikâyetçi olduğunu açıklayan polis memuru, genç kızın şikâyetinde 2017 yılı Haziran ayında Çatalköy’de annesi ile erkek arkadaşı ile aynı yatakta uzandığını, bu esnada annesinin erkek arkadaşının boynundan ve yüzünden öperek, annesinin gözleri önünde kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

Polis, genç kızın 2018 yılı Eylül ayında da tacize uğradığını anlattığını, annesinin de bulunduğu bir ortamda kendisi ile dans eden H.D.’nin cinsel organını dokundurarak ve elleri ile okşayarak cinsel tacizde bulunduğunu söylediğini aktardı.

Polis, genç kızın ayrıca annesinin evde olmadığı birçok zamanlarda ise yine H.D.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğuna ve kendisine cep telefonundan erotik fotoğraflar gösterdiğine dair şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, genç kızın öğretmenlerinden, okul arkadaşlarından, Mağusa’da yaşayan kardeşlerinden ve öz babasından ifade alacaklarını söyledi.

16 yaşından müştekinin çocuk yuvasında koruma altına alındığını kaydeden polis,  zanlı H.D.ye ait cep telefonunun da inceleneceğini ifade etti.

Müştekinin ruh sağlığının da kontrol edileceğini belirten polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlılar hakkında üç gün tutukluluk emri verdi

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel Istismar!Girne
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dervis 2019-06-19 09:03:35

size hayvan diyecektim ama hayvanlara ayip olacak. bunu onlar bile yapmaz

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Realist 2019-06-19 11:53:14

Sizin ikinizi da aynı odada bana versinler da ben bilirim size ne yapacağımı ve harralar.... Senda anne olacan be O....pu.Köpek bile emzirdiği yavrusunu korur.Şeref yoksunları sizi....

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