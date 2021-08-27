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Girne'de 2 buçuk saatlik elektrik kesintisi

Girne'nin bazı bölgelerinde bugün 2 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak.

27 Ağustos 2021 Cuma 08:27
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Girne'de 2 buçuk saatlik elektrik kesintisi

Girne bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde bakım onarım çalışması yapılacağından, geniş bir alana 09.30 ile 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy”

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