Girne'de 6 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Eylül - 26 Ekim tarihleri arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplam 131 işletme, genel hijyen, gıda güvenliği ve halk sağlığı önlemleriyle ilgili denetlendi. Güzellik salonları da denetlendi.

Kontrollerde, hijyen koşullarda yetersizlik olduğu tespit edilen 2 market, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan 3 kuaför ve güzellik salonu ve 1 SPA ve Sauna işletmesi olmak üzere toplam 6 işletmenin faaliyetleri durdurularak mühürlendi.

Genel hijyen koşullarında eksiklikler olduğu tespit edilen 3 farklı işletmeye de para cezası kesildi. Hijyen kontrolleri kapsamında ayrıca eksikleri bulunan 2 tane işletme yazılı olarak uyarıldı; 5 işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verildi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yapılan sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan ve kapatılan 4 işletmenin, eksikliklerini tamamlamasından dolayı, faaliyetlerine yeniden izin verildi.