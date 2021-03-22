Girne'de akşam saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklaması şu şekilde:

Bugün saat 20.55 sıralarında Girne'de Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde (Sulu Çember yanı) doğu istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (313 mg) seyreden Şaban HÜRRÜSTEM(E-32) yönetimindeki JC 221 plakalı araç, sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolun kuzey kısmından çikarak bir apartmana ait demir korkuluklara ardından reklam tabelasına ve elektrik direğine çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.