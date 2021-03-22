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Girne'de akşam saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi.

Aracın elektrik direğine çarpması sonucu direk devrildi

22 Mart 2021 Pazartesi 22:00
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Girne'de akşam saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklaması şu şekilde:

Bugün saat 20.55 sıralarında Girne'de Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde (Sulu Çember yanı) doğu istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (313 mg) seyreden Şaban HÜRRÜSTEM(E-32) yönetimindeki JC 221 plakalı araç, sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu yolun kuzey kısmından çikarak bir apartmana ait demir korkuluklara ardından reklam tabelasına ve elektrik direğine çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 22.03.2021 23:41
Anahtar Kelimeler:
JC221
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