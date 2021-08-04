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Girne'de araç takla attı

Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde araç orta refüje çarpıp takla attı

04 Ağustos 2021 Çarşamba 18:37
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Girne'de araç takla attı

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün saat 18.00 sıralarında,  Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde,  Şennur AYDOĞAN (K-61), yönetimindeki LJ 632 plakalı araç ile Karşıyaka Sokak üzerinden anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Mete Adanır Caddesine giriş yapması sonucu,  o esnada cadde üzerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden Gökhan Kara (E-23), yönetimindeki TPU 031 plakalı aracın önünü tıkanması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmaya müteakip kontrolünü kaybeden TPU 031 plakalı araç orta refüje çarpıp takla atmıştır.  Kaza sonucu yaralanan TPU 031 plakalı araç sürücüsü Gökhan Kara ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Emine İzin Avşar (K-23), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 04.08.2021 19:26
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