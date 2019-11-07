Girne'de araç yandı!

Girne'de park halindeki araç alev alev yandı. Girne Karakum’da park halindeki salon araç henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Araca itfaiye ekipleri müdahale etti, ancak alevlerden etkilenen araç kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşlar ise o anı cep telefonları ile saniye saniye kaydetti



HABERALKIBRISLI