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Girne'de araç yandı!

07 Kasım 2019 Perşembe 17:46
Girne'de araç yandı!

Girne'de park halindeki araç alev alev yandı. Girne Karakum’da park halindeki salon araç henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sardı. Araca itfaiye ekipleri müdahale etti, ancak alevlerden etkilenen araç kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşlar ise o anı cep telefonları ile saniye saniye kaydetti

HABERALKIBRISLI

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Anahtar Kelimeler:
GirneYangın
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vatandaş 2019-11-07 20:47:22

Oto galericiler tam bir sansar elindeki aracı ölüye almak için bin yalan dolan takla atar vereceği aracıda kol gibi iteler ondan sonra adamlıktan dürüstlükten bahsederler sahtekarlar devlet asıl bu oto galericilere bir kısıtlama denetim inşAllah getirir öyle böyle değil kazançları akıl almaz

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Cyprus 2019-11-07 20:53:46

Lefkoşa'da oto galeri işi yapan Hataylıların eline Allah kimseyi düşürmesin tam sahtekarlar arkadaşımdan 12 bin tl aldığı aracı 2 gün sonra bir parlatmışlar 23.500 tl sitesinde insan değiller insanım diye geçinen gereksizler sadece

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Daşş 2019-11-07 18:01:17

Geçerken gördüm içide motoruda yanmış perte çıkmış geçmiş olsun

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vatandaş 2019-11-07 18:03:35

İkinci el hurda arabaları alıp biraz bakım pasta cila temizlik satan oto galerici haşereler yüzünden yoksa bukadar araba niye yansın ikinci alan çoğu insan çok büyük bakım mutlak başına gelio ve bu yangınlar 10 alıp 18 20 bin tl insanlara kazık atmayı çok iyi biliyorlar inşAllah bu galericilerede bir çözüm bulunur yoksa iyiniyetli çok insan mağdur kalacak

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