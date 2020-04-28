Girne'de araçlara zarar veren zanlı tutuklandı

Girne’de 8 Nisan tarihinde bir çok araca hasar veren Abdulkarim İbrahim isimli şahıs dün yine bir aracı hasara uğratmasının ardından tutuklandı. Zanlı, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilecek

3 ARACI PARÇALADI

Mahkemede olayı aktaran polis zanlı Abdulkarim İbrahim’in 8 Nisan tarihinde önce misafir olduğu evdeki eşyaları hasara uğrattığını ardından apartmanın bodrum katındaki araç park alanı içerisinde 6 arabayı kasten hasara uğratarak toplam 34 bin 400 TL hasarın meydana gelmesine sebep olduğu gerekçesi ile tutuklandığını ancak teminat ile serbest bırakıldığını söyledi.

SERBEST BIRAKILDI YİNE YAPTI

Polis, zanlının 26 Nisan'da sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesi ile tutuklandığını 27 Nisan’da ise serbest kalmasının ardından Kemal Özkızan'a ait park halinde bulunan GG 005 plakalı Mercedes C200 marka aracın ön camına çıkıp ayaklarıyla vurarak kırdığını söyledi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE

Polis, akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor verilen ve birkaç hafta önce teminatla serbest bırakılan zanlı Abdulkarim İbrahim’in hücrede çırılçıplak soyunarak sürekli bağırıp, çağırdığını da vurguladı

TEKRAR DOKTOR KONTROLÜNE GİRECEK

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.