Girne'de araçlara zarar veren zanlı tutuklandı

Girne’de 8 Nisan tarihinde bir çok araca hasar veren Abdulkarim İbrahim isimli şahıs dün yine bir aracı hasara uğratmasının ardından tutuklandı. Zanlı, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilecek
3 ARACI PARÇALADI
Mahkemede olayı aktaran polis zanlı Abdulkarim İbrahim’in 8 Nisan tarihinde önce misafir olduğu evdeki eşyaları hasara uğrattığını ardından apartmanın bodrum katındaki araç park alanı içerisinde 6 arabayı kasten hasara uğratarak toplam 34 bin 400 TL hasarın meydana gelmesine sebep olduğu gerekçesi ile tutuklandığını ancak teminat ile serbest bırakıldığını söyledi.
SERBEST BIRAKILDI YİNE YAPTI
Polis, zanlının 26 Nisan'da sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesi ile tutuklandığını 27 Nisan’da ise serbest kalmasının ardından Kemal Özkızan'a ait park halinde bulunan GG 005 plakalı Mercedes C200 marka aracın ön camına çıkıp ayaklarıyla vurarak kırdığını söyledi.
AKLİ DENGESİ YERİNDE
Polis, akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor verilen ve birkaç hafta önce teminatla serbest bırakılan zanlı Abdulkarim İbrahim’in hücrede çırılçıplak soyunarak sürekli bağırıp, çağırdığını da vurguladı
TEKRAR DOKTOR KONTROLÜNE GİRECEK
Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.
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